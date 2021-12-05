Kahramankazan'ın gururu Satı Kadın unutulmadı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87'nci yıl dönümünde anıldı.

Kahramankazan'da, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87'nci yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın gün dolayısıyla anıldı. Satı Kadın'ı anma programına Satı Kadın'ın ailesi, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın'ın anıt mezarında Kur'an-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde Satı Kadın'ın hayatı anlatılarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişine ilişkin bilgiler verildi. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın'ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Kahramankazan Belediyesi Satı Kadın Müzesi Evi'ni gezdi.

Satı Kadın Kültür Evi müjdesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin önemine değinerek, bu kapsamda Satı Kadın'ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun söyledi. Belediye Başkanı Oğuz, "1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekası ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın'ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Satı Kadın'ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Oğuz ayrıca, yapımında sona gelinen Satı Kadın Mahalle Kültür Evi'nin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini söyledi. - ANKARA