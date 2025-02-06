Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Dualarla Anma Töreni - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Dualarla Anma Töreni

Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Dualarla Anma Töreni

Kahramanmaraş merkezli depreminin 2. yılı, Kocaeli'de dualarla anıldı. Etkinlikte hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

06.02.2025 17:38  Güncelleme: 17:40
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreminin 2. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler Kocaeli'de dualarla anıldı.

11 il ve 14 milyon insanı etkileyen, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümün anma etkinlikleri Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Program; Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve depreme maruz kalan illerin Kocaeli'de bulunan dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve odaların katkılarıyla organize edildi.

İzmit Fevziye Camii'nde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın hitaplarının ardından il protokolü; kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kurdukları stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mevlid-i Şerif programına Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Kocaeli AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer ile vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Dualarla Anma Töreni - Son Dakika

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