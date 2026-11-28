Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen İsa Divanlı Mahallesi sakinleri karara tepkileri göstererek, halkının talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini ve hak sahiplerine kendi mahallelerinden konut verilmesini talep etti.

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın İsa Divanlı Mahallesi'nin rezerv alan ilan edilmesi tepkilere yol açtı. Mahalle sakinleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma Dairesi Başkanlığı'nın daha önce sağlam ve hafif hasarlı konut sahiplerine 3+1, yıkılan konutların sahiplerine ise 2+1 daire verileceğini açıkladığını, ancak daha sonra tüm konutların 2+1 olarak yapılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Mahallede 270 hak sahibinin konut sahibi olamayacağının ve bu kişilere kura yoluyla şehrin farklı bölgelerinden konut verileceğinin belirtildiğini aktaran vatandaşlar, yaşadıkları mahalleden ayrılmak istemediklerini ifade etti.

Depremde evinin hafif hasar aldığını belirten mahalle sakini Erol Gökduman, İsa Divanlı Mahallesi'nin rezerv alan ilan edilmesine tepki göstererek, "Depremde evimiz hafif hasarlıydı. Buna rağmen rezerv alana aldılar. İki sefer rezervden çıkarttırdık ama nihayetinde tekrar alındı. Tamam, evimi yıksınlar, bana yeniden mahallemden ev versinler. Toplantıda 270 kişinin bu mahalleden ev sahibi olamayacağını, onları şehrin boş bulunan diğer yerlerine göndereceklerini söylediler. Sabaha kadar uyumadık. Raporu da kendileri verdi, ben vermedim. Biz mahallemizden ev istiyoruz. Lütfen belediye başkanımız buna öncülük etsin" dedi.

"KİRAMIZI İSTİYORUZ, EVİMİZİ İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Gülseren Kurt ise kira yardımı alamadıklarını belirterek, "Yerimizden ev versinler. Kiramızı da vermiyorlar. Mağdur durumda bıraktılar bizi. Kiramızı istiyoruz, evimizi istiyoruz. Aynı yerimizden istiyoruz evimizi. Başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki evimizi versinler" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Ümit Ercan, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını ancak mahallelerinden ayrılmak istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz devlete, hükümete karşı değiliz. Hakkımız olan şey, bize söylenen yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm ve daha güzel evler. Biz bu mahalleden gitmek istemiyoruz. Sağlam konutlara 3+1, diğer yıkılanlara 2+1 ev vereceğiz demişlerdi. Lütfen sözlerini tutsunlar. Bu kadar basit değil, bir mahalleyi başka yere taşımak ya da kurayla başka yere göndermek."

"BÜTÜN ANILARINI BIRAK, GİT DİYORLAR"

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen YENİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı İbrahim Demircioğlu da depremin üzerinden yaklaşık dört yıl geçmesine rağmen vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Memlekette mağduriyet bitmiyor maalesef. Depremin üzerinden yaklaşık dört yıl geçti. Bence az bir süre değil. Bu süre içerisinde mağduriyetlerin çözülmesi gerekiyordu. İsa Divanlı Mahallesi rezerv alan ilan edilmiş bir yer. Burada yaşayan mahalle sakinlerine 'Kura çekeceğiz, kurada çıkmayabilirsiniz, sizi başka yere gönderebiliriz' denilmesi gerçekten çok üzücü. Bizim devletimiz büyüktür. Devlet, burada yaşayan bütün sakinlere bu mahallede ev verebilecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE GELSİNLER, MAHALLE SAKİNLERİYLE KONUŞSUN"

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların yaşadıkları mahalleden koparılmaması gerektiğini ifade eden Demircioğlu, "Az önce bir amcamız konuştu. Arabasını, evini kaybetmiş. Bunlardan geçtim, mal mülkten geçtim diyor. Torununu, oğlunu, gelinini, eşini kaybetmiş. Bir torunuyla hayat mücadelesi veriyor. Bu mahalle sakinine, 'Kura çekeriz, şansına başka bir yere de gidebilirsin' diyorsunuz. Bütün anılarını bırak, git diyorlar adama. Bu olacak şey mi? Burada yetkili kimse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ya da Emlak Konut, bir an önce gelsinler, mahalle sakinleriyle konuşsunlar. Proje yapıldıysa bile değiştirirsiniz, projeyi yeniden çizersiniz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek rezerv alan projesinin mahalle halkının talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini ve hak sahiplerine kendi mahallelerinden konut verilmesini istedi.