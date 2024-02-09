TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi Faaliyete Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi Faaliyete Başlıyor

TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi Faaliyete Başlıyor

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi, helikopter ve uçak parçası üretimi için faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Tesiste yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek ve birçok hava aracının üretimi gerçekleştirilecek.

09.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helikopter ve uçak parçası üretimi için Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi faaliyete başlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş programında önemli bir açıklama yaparak belki de Kahramanmaraş ve Türkoğlu'nun önümüzdeki 100 yılına ışık tutacak bir müjdeyi açıkladı. Türkoğlu Belediyesi'nin de kurulumuna katkılar sağladığı TUSAŞ tesisleri, önemli bir kimliğe kavuşuyor. Savaş konseptini değiştiren İHA, SİHA'ların Ankara'dan sonra en büyük üretimi Kahramanmaraş Türkoğlu'nda olacak.

1960'lı yıllardan bu yana tekstil ve türevleri üreten Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesi bundan sonra ATAK-2, ANKA, AK SUNGUR, AKINCI TİHA gibi birçok hava aracının üretim merkezi olacak.

Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste, öncelikle yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Tesiste görev alacak personel TUSAŞ'ta eğitimden geçti. Helikopter ve uçak parçası üretimi için Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi faaliyete başlamaya hazırlanıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Helikopter, TUSAŞ, Savunma, Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi Faaliyete Başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 17:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi Faaliyete Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement