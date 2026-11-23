Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "İlimizde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 84 bin 373 bağımsız birimde bugüne kadar 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün kura işlemleri tamamlandı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında 73 bin 956 bağımsız bölümün kura işlemleri tamamlandı. Kentte yeniden inşa kapsamında 84 bin 373 bağımsız birim bulunurken, deprem sonrası farklı illere gitmek zorunda kalan vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Kahramanmaraş'ın nüfusu da artış gösterdi. 2023 sonunda 1 milyon 116 bin 618 olan kent nüfusu, 2025 sonunda 1 milyon 146 bin 278'e ulaştı. Konutların yanı sıra iş yerleri, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda da yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hedeflerinin yıkılan binaları yeniden yapmakla beraber daha güvenli, dirençli, modern ve yaşam kalitesi yüksek bir Kahramanmaraş oluşturmak olduğunu belirtti.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Ünlüer, "İlimizde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 84 bin 373 bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bugüne kadar; 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi, 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün kura işlemleri tamamlanmıştır. Yeniden inşa çalışmaları kapsamında TOKİ ve Emlak Konut bünyesinde, yerinde dönüşüm ve yeni yerleşim alanlarında planlanan toplam bağımsız birim sayısı 67 bin 363'tür. Kırsal bölgelerde ise ihalesi tamamlanan köy konutu sayısı 17 bin 133'tür. Yeniden inşa çalışmaları kapsamında ilimizde toplam 5 bin 766 iş yerinin kura işlemleri tamamlanmıştır. Konutların yanı sıra ticari hayatın yeniden canlandırılması ve esnafımızın ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi için de önemli adımlar atılmıştır. Şehrimizin ekonomik hayatının yeniden güçlenmesi, üretimin ve ticaretin kesintisiz devam etmesi, esnafımızın yeniden iş yerlerine kavuşması önceliklerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

"Kahramanmaraş'ın nüfusu 29 bin 660 kişi arttı"

Şehrin nüfusunda deprem sonrası artış yaşandığını ifade eden Vali Ünlüer, "6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkım nedeniyle vatandaşlarımızın bir bölümü geçici olarak çevre illere ve farklı şehirlere göç etmek durumunda kalmıştır. Özellikle yakınlarının yanında kalan, barınma ve eğitim imkanları nedeniyle şehir dışında yaşamını sürdüren vatandaşlarımız olmuştur. Yeniden inşa çalışmalarının ilerlemesi, konutların teslim edilmesi, altyapı ve sosyal yaşam alanlarının yeniden oluşturulmasıyla birlikte vatandaşlarımızın Kahramanmaraş'a dönüş süreci de devam etmektedir. Nüfus verilerine baktığımızda, 2023 yılı sonunda Kahramanmaraş'ın nüfusu 1 milyon 116 bin 618 olarak kaydedilmiştir. 2025 yılı sonunda ise ilimizin nüfusu 1 milyon 146 bin 278'e yükselmiştir. Böylece iki yıllık süreçte nüfusumuzda 29 bin 660 kişilik artış gerçekleşmiştir. Bu veriler, şehrimizin yeniden toparlanma sürecini ve Kahramanmaraş'ın yeniden yaşamın, üretimin ve umudun merkezi haline gelme yolunda ilerlediğini göstermesi bakımından önemlidir" diye konuştu.

"Hedefimiz daha güvenli ve dirençli bir Kahramanmaraş oluşturmak"

Kahramanmaraş'ın depremlerde yalnızca konut ve iş yerleri bakımından değil, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam açısından da büyük yara aldığını belirten Vali Ünlüer, "Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan şehirlerimizden biri olmuştur. Deprem yalnızca konutlarımızı ve iş yerlerimizi değil, şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını da derinden etkilemiştir. Ancak Kahramanmaraş, güçlü dayanışma ruhu, devletimizin desteği ve hemşehrilerimizin kararlılığıyla yeniden ayağa kalkma sürecine girmiştir. Bugün bir taraftan konutlarımız ve iş yerlerimiz inşa edilirken diğer taraftan altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa, sosyal donatılardan tarihi ve kültürel alanlara kadar şehrimizin bütün unsurları yeniden ihya edilmektedir. Nüfus verilerimiz de bu toparlanma sürecinin önemli göstergelerinden biridir. Bu süreçte temel hedefimiz yalnızca yıkılan binaları yeniden inşa etmek değil; daha güvenli, daha dirençli, daha modern ve yaşam kalitesi yüksek bir Kahramanmaraş oluşturmaktır. Çocuklarımızın huzurla büyüdüğü, ailelerimizin güvenle yaşadığı, vatandaşlarımızın sokaklarında gönül rahatlığıyla yürüdüğü bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstiyoruz ki Kahramanmaraş'ın her mahallesi yeniden hayat bulsun, her sokağında güven ve huzur hakim olsun. Depremin izlerini silerek geçmişinden güç alan, geleceğe umutla bakan ve yarınlara güvenle yürüyen bir Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşa edelim. Bizim hedefimiz, Kahramanmaraş'ı sadece yeniden inşa etmek değil; hemşehrilerimizin sokaklarında güvenle yürüdüğü, huzurla yaşadığı ve geleceğe umutla baktığı bir şehir olarak yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.

Depremzede Durdu Mehmet Dokur ise, "Cumhurbaşkanımıza, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu binaları kısa sürede yapıp teslim ettiler bizlere. Zaten sürekli buradalar, hepsine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Esnaf Emirhan Yaşar da, "Buralar çok güzel, çeşitli iş yerleri açılmaya başlandı. Çarşı bölgesinin yeniden dolması gerekiyor ve Kahramanmaraş'ın yeniden düzene girmesi gerekiyor" dedi.