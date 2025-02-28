Kahramanmaraş'ta Camiler Ramazan İçin Temizleniyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Camiler Ramazan İçin Temizleniyor

Kahramanmaraş\'ta Camiler Ramazan İçin Temizleniyor

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Camii'nde detaylı bir temizlik yaparak ibadet için hijyenik bir ortam sağladı.

28.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:57
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Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte camilerde hummalı temizlik çalışması başladı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Camii, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde temizlendi. Caminin halıları süpürüldü, dezenfekte edildi, avizeler temizlendi ve abdesthanelerde bakım çalışmaları yapıldı. Büyükşehir belediyesi temizlik işleri ekipleri, ibadethanelerin hijyenik bir ortamda olması için yoğun bir mesai harcadı.

Bahçelievler Camii İmam Hatibi Mustafa Nar, Ramazan'ın sadece oruç ibadetinin değil, aynı zamanda manevi ve fiziksel temizliğin de önemli olduğu bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Camilerimizde huzur içinde ibadet edebilmek için böyle temizlik çalışmalarının yapılması çok önemli. Depremin ardından zor günler geçirdik ama birlik içinde yeniden ayağa kalktık. Rabbim, Ramazan ayını hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Filistin, Suriye ve dünyanın dört bir yanında zor durumda olan Müslüman kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle camimizin temizlenmesine katkı sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölger'e, daire başkanlarımıza, müdürlerimize ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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