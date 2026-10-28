Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kentte artık depremden söz edilemeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kentte artık depremden söz edilemeyeceğini açıkladı

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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kentte artık depremden söz edilemeyeceğini açıkladı
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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kentte artık depremden söz edilemeyeceğini açıkladı
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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kentte artık depremden bahsedilemeyeceğini, şehrin ayağa kalktığını ve altyapının son noktaya geldiğini söyledi. Ünlüer, konteyner iş yerlerinin yıl sonuna kadar kaldırılacağını, devletin yaptığı konutların teslim edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş'ta artık depremden bahsetmenin mümkün olmadığını belirterek, "Çünkü şehir tamamen ayağa kalkmıştır ve altyapı çalışmaları da son noktaya gelmiştir. Bir iki ay içerisinde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasıyla şehrin hem altyapısı hem de üstyapısı tamamen yenilenmiş olacak" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, devam eden kamu yatırımları, yürütülen çalışmalar ve kurumlararası koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi. Toplantıda yatırımlar ve hizmetlerin koordineli şekilde kurumlar arası konuşulduğunu ifade eden Vali Ünlüer, "İlimizde üç ayda bir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. İlimizdeki diğer kurumların yaptığı yatırımlar ve hizmetler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir araya geliyoruz. Kurumlarımızın rutin faaliyetleri kapsamında yürüttüğü yatırımların yanı sıra deprem sonrası yapılan çalışmalar da bulunuyor. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin ve iller bankamızın altyapı alanındaki büyük yatırımları detaylı şekilde ele alındı" dedi.

"Yıl sonunda tamamen kaldırmış olacağız"

Deprem sonrası konumlandırılan konteynerlerin yıl sonunda tamamen kaldırılacağını ifade eden Vali Ünlüer, "Konteyner kentlerin geleceği de toplantıda konuşuldu. Bir, bir buçuk ay içerisinde geçici iskan sürecinin tamamlanarak, kalıcı iskana geçilmesi değerlendirildi. Özellikle şehrimizdeki konteyner iş yerleriyle ilgili süreci Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. İş yerleri tamamlandı ve teslim edildi, teslimatlar da devam ediyor. Teslimatlarla birlikte konteyner iş yerlerini de kaldırıyoruz. Böylece hem şehirdeki görüntüyü düzenli hale getiriyor hem de geçici olarak kurulan alanları ortadan kaldırıyoruz. Bu süreçte de sona yaklaştık. İnşallah yıl sonuna kadar geçici dükkanların kaldırılması da yıl sonunda tamamen kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"Kahramanmaraş'ta artık depremden bahsetmemiz mümkün değildir"

Vali Ünlüer, "Konut teslimatlarında ise devlet olarak yapılan konutların tamamını teslim ettiğimizi söyleyebiliriz. Yalnızca yerinde dönüşüm ve rezerv alanlardaki konutların bir kısmında bir iki aylık süre kaldı. Bunlar da yıl sonuna kadar tamamlandığında devlet tarafından yapılan konut ve iş yerlerinin tamamı vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Bundan sonra şehirlerimiz, 6 Şubat öncesinin çok daha ötesinde bir konuma ulaşmış olacak. İş yerlerinin çeşitliliği artarken daha güvenli, güçlü ve dirençli şehirler oluşturulmuş olacak. Kahramanmaraş'ta eğitim ve sağlık alanlarında da 6 Şubat öncesinin çok ötesindeyiz. Şu anda hem sağlıkta yatak kapasitesi hem de eğitimde sınıf sayısı bakımından daha iyi bir noktadayız. Cumhurbaşkanımızın depremin ilk günlerinde dile getirdiği, şehirleri yeniden ayağa kaldıracağımız ve eskisinden daha güçlü hale getireceğimiz yönündeki sözü bugün yerine gelmiştir. Şehirler ayağa kalkmıştır. Kahramanmaraş'ta artık depremden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü şehir tamamen ayağa kalkmıştır ve altyapı çalışmaları da son noktaya gelmiştir. Bir iki ay içerisinde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasıyla şehrin hem altyapısı hem de üstyapısı tamamen yenilenmiş olacak. İnşallah böyle bir Kahramanmaraş hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşGüncelYerelSon Dakika

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