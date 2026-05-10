Kahramanmaraşlı bürokrat ve akademisyenler Ankara'da buluştu
Kahramanmaraşlı bürokrat ve akademisyenler Ankara’da buluştu

10.05.2026 15:50
Kahramanmaraş Bürokrat ve Akademisyenler Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen II. Tanışma ve İstişare Toplantısı, siyaset, akademi, bürokrasi ve yargı dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Toplantıda şehir adına yürütülecek projeler, kurumsal hedefler ve dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

Kahramanmaraş Bürokrat ve Akademisyenler Birliği (KABAD) tarafından Ankara’da düzenlenen II. Tanışma ve İstişare Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Siyaset, bürokrasi, akademi ve yargı camiasından çok sayıda ismin katıldığı programda, Kahramanmaraş’ın geleceğine yönelik projeler ve kurumlar arası iş birliği konuları masaya yatırıldı. Program, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, şehitler ve son dönemde yaşanan okul saldırısında yaşamını yitirenler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

KABAD’DAN DAYANIŞMA VE KURUMSALLAŞMA MESAJI

Toplantının açılış konuşmasını yapan KABAD Kurucu Başkanı Süleyman Demir, Ankara’da görev yapan Kahramanmaraşlı bürokrat ve akademisyenlerin daha güçlü ve organize bir yapı altında buluşmasının önemine dikkat çekti. Demir, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, şehir adına dayanışmanın ve koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.

Başkentte yaşayan Kahramanmaraşlıların uzun yıllardır dağınık bir yapı içerisinde bulunduğunu dile getiren Demir, başlatılan organizasyon sürecinin daha güçlü ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Toplantının, şehir adına ortak aklın oluşturulması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

AKADEMİK VE BÜROKRATİK BİRİKİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış konuşmalarının ardından KABAD Kurucu Başkanvekili Gökalp Gedikbaşı moderatörlüğünde istişare oturumuna geçildi. Oturumda birlik yapısının geleceği, kurumsal hedefler ve Kahramanmaraş adına geliştirilebilecek projeler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde akademik ve bürokratik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Programa katılan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi de değerlendirmelerde bulundu. Kirişçi, siyasetin sahada kalıcı sonuçlar ortaya koyabilmesi için güçlü bir akademik ve bürokratik altyapıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Dr. İrfan Karadutlu’nun yanı sıra yüksek yargı mensupları, genel müdürler, daire başkanları, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı. Farklı alanlardan isimlerin aynı platformda buluşması, şehir adına ortak projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaparken, benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte daha kapsamlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
