Kahta'da Filistin İçin Destek Turu

15.09.2025 09:52
Atatürk Barajı'nda düzenlenen etkinlikte Küresel Sumud Filosu'na destek verildi, dualar edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Küresel Sumud Filosu'na destek için Atatürk Barajı'nda teknelerle tur düzenlendi. Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte yapılan konuşmaların ardından dualar edildi.

Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen Gazze Açlık Platformu üyeleri, "Umudun Yeni Adı Global Sumud Filotillası" pankartlarıyla 10 tekne ile barajda tur attı. Siyonist rejimin insanlara soykırım uyguladığına dikkat çeken platform kurucularından Sümeyye Demir Karadaş, dünyanın bu zulme sessiz kalmasından dolayı İsrail'in cesaretini artırdığını söyledi.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere yola çıkan Global Sumud Filosu'na destek vermek için bir araya geldiklerini belirten Karadaş, "Global Sumut Filotilladaki filo ekibinin mürettebatı, hayatlarını tehlikeye atarak insaniyetlik namına yola çıkmaları, karşılarında dünyanın en tehlikeli örgütünün rejiminin bulunduğu bir ülkenin ablukası altındaki eziyet çeken işkence gören her gün bombalar yağan Gazze için yola çıkmış arkadaşlara destek olmak için buradayız. Biz Filoya katılamadık. Ancak burada onun bir simülasyonunu yaptık. Onları destek amaçlı Türkiye'nin de onların yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Biz filoda olmasak ta onlarla beraberiz. Ruhumuz, kalbimiz, zihnimiz hep onlarla birliktedir. Bugün bize de gel deseler, biz de canımızı seve seve hak bir yol uğruna feda etmeye hazırız" dedi.

Üyelerden Adem Ballı, "Açlık platformumuzun başlatmış olduğu eylemlerden birinin daha içerisindeyiz. Kahta baraj kenarında Sumud Filosuna destek mahiyetinde Gazze gönüllüleriyle beraberiz. Bugün burada adil şahitlerden olmak adına kardeşlerimizle beraberiz meydanlardayız. Filistin'in yanındayız. Nehirden denize özgür Filistin" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında Filistin bayraklarıyla yapılan tur, katılımcıların coşkulu destek sloganlarıyla devam etti. Organizasyonun, bölgede Filistin halkına yönelik dayanışma mesajlarını vermek amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahta'da Filistin İçin Destek Turu
