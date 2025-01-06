Kalp Hastası İstanbul'a Uçakla Sevk Edildi - Son Dakika
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Yerel

Kalp Hastası İstanbul'a Uçakla Sevk Edildi

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Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan hasta, ambulans uçakla İstanbul'a başarıyla sevk edildi.

06.01.2025 17:11
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Kalp hastası ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

BİTLİS - Bitlis'te iki gün önce kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye başvuran vatandaş, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Yaklaşık 7 ay önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen erkek hasta için Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Servisi harekete geçti. Bitlis'te hastanede 2 gün boyunca rutin kontrolleri yapılan hasta, ambulansla Şırnak'a sevk edilerek Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçağa ulaştırıldı. Caner Güngör adlı kalp hastası, havalimanından İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Süreci anlatan Bitlis 112 Acil Servis Başkanı Dr. Alperen Şahin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen İl Sağlık Müdürü ve ambulans servisindeki personellerine teşekkür ederek, "2 gün önce 45 yaşındaki 7-8 aylık takipli bir erkek hastamız kalp rahatsızlığı nedeniyle bize başvurdu. Yaklaşık 7-8 ay önce kalp yetmezliği rahatsızlığıyla İstanbul'da tedavi görmüştü. O zaman da Van'dan uçak ambulansla sevkini yapmıştık. Hastamız cihazla takipli bir hastamızdı. Bu hastamızın bir rahatsızlığı oldu. Yine aynı şikayetlerden dolayı. Hastamızın takiplerini Bitlis'teki hastanemizde yaptık. Mevcut olan durumunu İstanbul'daki arkadaşlarımızla görüşerek, hastanın transfer sürecini koordine ettik. Yapılan girişimler sonucunda uçak ambulansın bölgemize naklini sağladık. Hastamızı önce Şırnak Cizre'deki havalimanına ardından da İstanbul'daki hastanesine sevkini sağladık. Hastamızın şu anki sağlık durumu gayet iyi. Oradaki doktorlarımızla da irtibatımız devam etmektedir. Süreçle ilgili bilgilerimizi almaktayız. Bölgemizin kış ve coğrafi şartlarının zorluğundan dolayı bu tarz ihtiyaçlarımız zaman zaman doğabilmektedir. Bakanlığımızın tahsis ettiği bu imkanları başta İl Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere bakanlığımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalp Hastası İstanbul'a Uçakla Sevk Edildi - Son Dakika

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