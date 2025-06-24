Kamerunlu Öğretmen Türkiye'de Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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Kamerunlu Öğretmen Türkiye'de Türkçe Öğreniyor

Kamerunlu Öğretmen Türkiye\'de Türkçe Öğreniyor
24.06.2025 11:33  Güncelleme: 11:38
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Michele Edjimbi, Gaziantep'te Türkçe kurslarına katılarak mesleğini burada icra etmeyi hedefliyor. Bir haftada temel düzeyde Türkçe öğrenmeye başlayan İngilizce öğretmeni Michele'in hızlı ilerlemesi dikkat çekiyor. Şahinbey Belediyesi, Türkçe öğrenmek isteyenlere kurslar açarak destek sağlıyor.

Kamerun'dan Gaziantep'e gelen 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni Michele Edjimbi, Türkçe öğrenip mesleğini Gaziantep'te icra etmeyi hedefliyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde Türkçe kurslarına katılan Kamerunlu Michele Edjimbi, Türkiye'de mesleğini icra edebilmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Michele Edjimbi isimli öğrenci, yalnızca bir haftadır katıldığı Türkçe kursunda kısa sürede büyük bir ilerleme kaydetti. Türkiye'ye geldiğinde hiç Türkçe bilmeyen Michele, artık günlük yaşamını sürdürebilecek temel ifadeleri kullanabiliyor. Michele'in İngilizce öğretmeni olduğunu belirten eğitmeni Aslı Sevdim, öğrencisinin dil öğrenmeye son derece açık olduğunu ve çok hızlı ilerleme kaydettiğini söyledi.

Michele Edjimbi'nin Türkçe öğrenmeye istekli olduğunu ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Aslı Sevdim, "Bir haftadır derslerine devam eden bir öğrencim var. Kendisi Kamerunlu ve Afrika'dan Türkiye'ye gelmiş. Maalesef Türkçeye dair hiçbir bilgisi yoktu. Ancak sadece bir haftalık süreçte, temel düzeyde de olsa kendini ifade etmeye, günlük yaşamını sürdürebilecek bazı kelimeleri, cümleleri ve kalıpları öğrenmeye başladı. Ona yardımcı olabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Michele, aynı zamanda bir İngilizce öğretmeni. O da karşılık olarak kızıma İngilizce öğretmek istiyor. Algısı oldukça açık. Zaten bir kişi, anadili dışında bir dil öğrendiyse, ikinci, üçüncü hatta dördüncü dili çok daha kolay öğrenebiliyor. Bu nedenle Michele'in de Türkçeyi hızlı bir şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum. Şu anki hedefi, Türkiye'de İngilizce öğretmeni olarak çalışmak. Ancak Türkçe bilmeden mesleğini sürdürebilmesi pek mümkün değil. Bu yüzden Türkçeyi en kısa sürede öğrenip mesleğine dönmeyi arzuluyor" dedi.

"Türkçe öğrenmek isteyenlere kurslar açıyoruz"

Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde, sosyal tesislerimizde Türkçe öğrenmek isteyenlere kurslar açıyoruz. Kendi vatandaşlarımızdan da okuma yazma bilmeyenlerden de az da olsa katılan var. Ama özellikle Suriye'den ve Afrika'dan şimdi burada gördüğünüz gibi Türkçe öğrenmek isteyenlere de kurslarımızı açtık. Onlar da burada Türkçe öğreniyorlar. Kim öğrenmek istiyorsa bu konuda destek sağlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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