Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Türkiye, AB ülkelerinden daha iyi yasal ve anayasal düzenlemelere sahip

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin kendi iç meselelerini önemli ölçüde çözüm yoluna koymaya çalıştığını belirterek, "Bunlar bir taraftan olurken özellikle de hukuki alanda gerek anayasa gerekse yasalar bazında Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden daha iyi yasal ve anayasal düzenlemelerimiz var" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ombudsmanlık Kulübü tarafından Morfoloji Binası Konferans Salonunda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konferansına katıldı. Malkoç, Türkiye'de her alandaki gelişmelerin yanı sıra hak arama kültürü konusunda çok önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

Malkoç, öğrencilere yönelik konferansında ombudsmanlık hakkında bilgiler vererek, "Çok şükür Türkiye kendi iç meselelerini önemli ölçüde çözüm yoluna koymaya çalışıyor. 2010 yılındaki Anayasa değişikliklerinden bahsettik, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, hak arama kurumlarının çoğaltılmasından bahsettim. Bunlar bir taraftan olurken özellikle de hukuki alanda, gerek Anayasa gerekse yasalar bazında Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi yasal ve anayasal düzenlemelerimiz var" diye konuştu.

"Terör örgütleri, hak ve özgürlükler ortamını istismar etti"

Malkoç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Birkaç tane problemimiz var; birincisi bu hak ve özgürlükler ortamını PKK, FETÖ, DEAŞ istismar etti. PKK bu ortamı boş zannetti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı yerlerde özer bölgeler ilan etmeye kalktı. Hendek kazdı, çukur kazdı. Senin arkanda başka devletlerin istihbaratı var bunu biliyoruz. Bin yıldan beri biz bu topraklarda barış ve huzur için şehit vermişiz, sen kimsin ki özerk bölge ilan edeceksin, ne haddine? Açtıkları çukura gömüldüler çok şükür."

"FETÖ, devleti ele geçirmeye çalıştı, sonrasında çarpıldı"

Ülkenin içinde huzur ve barış temin edildiği gibi şimdi de Kuzey Irak'ta ve Suriye'de de aynı barışın temin edildiğine dikkat çeken Malkoç, "Aynı şeyi FETÖ'cüler yaptı. Devletin ve idarecilerin hoşgörüsünden faydalanarak, örgütlenip devleti ele geçirmeye kalkıştılar. Devlet ele geçirmek için mi vardır? Devlet hizmet için vardır, onlar da çarpıldılar. Bunu şunun için söylüyorum; belki ekonomik sıkıntılarımız, sosyal tartışmalarımız olabilir, bunlar her ülkede olur ama Türkiye, Türk milleti nevzuhur bir millet değil, sonradan icat edilmiş bir devlet ve millet değil. 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bin 500 yıllık bir İslam medeniyeti birikimimiz var. Anadolu'da 72,5 milleti 600 yıl idare eden bir tecrübemiz var. Bunlar kolay şeyler değil. Evet, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 250 devlet var ama çoğunun kuruluş tarihi bizim Orman Teşkilatımızdan daha yeni" şeklinde konuştu.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ve öğrenciler katıldı. - ORDU