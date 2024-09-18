Kamu Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika
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Kamu Personeline Başarı Belgesi

Kamu Personeline Başarı Belgesi

Afyonkarahisar Valisi, CİMER aracılığıyla teşekkür edilen kamu personeline başarı belgeleri verdi.

18.09.2024 15:42
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Verdikleri hizmet ile vatandaşların kalbine dokunan ve CİMER üzerinden kendilerine teşekkür edilen kamu personellerini makamında kabul eden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, görevlerini özverili, fedakarca ve vatandaşın gönlüne girerek yerine getiren tüm personele başarı belgesi takdim etti.

CİMER'in aslında hep şikayet edilen yer olarak bilindiğini, ancak aslında vatandaşlara yönelik çok güzel hizmetlere vesile olduğunu söyleyen Vali Yiğitbaşı, "CİMER üzerinden istek, öneri ve şikayetlerin yanında bazen güzel mesajlarda alıyoruz. Bu çerçevede bize ulaşan son CİMER raporları içerisinde Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi Göz Polikliniği Servisi'nde tedavi gören bir vatandaşımız bu serviste görevli hekimimize ve ekibine teşekkür etmiş. Yine aynı rapor içerisinde Sandıklı'da ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren bir vatandaşımız da Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline kaza sonrası gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür etmiştir. Kamu görevlerimize gelen bu mesaj bizleri de hayli memnun etti. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duydum" dedi.

Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Tolga Yağan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen'e ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz'a da teşekkür etti.

Vali Yiğitbaşı, toplam 9 kamu personeline Başarı Belgesi vererek görevlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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