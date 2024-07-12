Kandilli Rasathanesi'nde Doç. Dr. Doğan Kalafat için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kandilli Rasathanesi'nde Doç. Dr. Doğan Kalafat için uğurlama töreni düzenlendi

Kandilli Rasathanesi\'nde Doç. Dr. Doğan Kalafat için uğurlama töreni düzenlendi

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın hayatını kaybetmesi üzerine Kandilli Rasathanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12.07.2024 12:49
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Hayatını kaybeden eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat için Kandilli Rasathanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden Kalafat için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın ailesi, akrabaları, arkadaşları Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"Bu manzarayı görseydi mutlu olurdu"

Uğurlama töreninde konuşan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın eşi Mine Kalafat, "Eminim Doğan hepimizi izliyordur. Böyle bir manzarayı görse gerçekten o da çok mutlu olurdu. Biz Doğan'la çocukluktan beri bir aradayız. Yaklaşık 40 yıl oldu. Yaşadığım her an çok güzel ve özel. Şimdi seyrettikçe gerçekten ne kadar güzel bir hayat geçirdiğimizi anlıyorum. Ben size Doğan'ın eşliğinden ve babalığından bahsetmek istiyorum. O başka türlü bir insandı. Ben Doğan'sız yaşamayı becerebilir miyim, bilmiyorum? Çünkü onsuz hiç yaşamadım. Doğan'a araziye gittiği için hiç sitem etmedim ama şimdi beni bıraktığı için sitem ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın kızı Aslı Deniz Hisar, "Biz burada doğup büyüdük. Babamın hakikaten Kandilli ile çok büyük bir bağı vardı. Çok üzgünüz. Çok seveni varmış. Eminiz ki görüyordur. İşini çok severek ve heyecanla yaptı" diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise, "Benim acım çok büyük. Doğan benim gençlik yıllarımdan arkadaşımdı. Sınıf arkadaşımdı. Birlikte başladık. Birlikte birçok şey yaptık. Çok çalışkan, çok özverili bir arkadaşımızdı. Sadece Kandilli Rasathanesi için değil bu kayıp, Türkiye için kayıp, yer bilimcileri camiası için kayıp. Ben bugün çok acılıyım. Çok üzgünüm. Bu cenaze törenini hazırlamak bana düştü. Çok üzgünüz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kandilli Rasathanesi'nde Doç. Dr. Doğan Kalafat için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika

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