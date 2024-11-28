Kapadokya'da Gazze Soykırımı Protestosu - Son Dakika
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Kapadokya'da Gazze Soykırımı Protestosu

Kapadokya\'da Gazze Soykırımı Protestosu

Kapadokya'da kefiye desenli balonlar uçurularak Gazze'deki soykırıma dikkat çekildi.

28.11.2024 09:53
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Gazze'de yaşanan soykırım Kapadokya'da uçurulan kefiye desenli sıcak hava balonları ile protesto edildi.

Kültür Medeniyet (KÜME) Vakfı'nca hazırlanıp uçurulan kefiye desenli sıcak hava balonları Kapadokya semalarında bu sefer barış için süzüldü.

Aralarında fotoğraf sanatçılarının da bulunduğu grubun izlediği 'barış balonları' Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekti. Kapadokya'nın ikonik peri bacaları arasında havalanan kefiye desenleri, gün doğumu manzarasında Gazze'ye selam dünyaya ise birliktelik ve barış mesajı verdi.

Barış balonlarının Türkiye'nin soykırıma uğrayan Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için havalandığını belirten KÜME Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Ali Ulvi Mıhoğlu, "Kefiye deseni Filistin ve Gazze halkının sembolleşmiş bir kültür unsuru. Bu kültürel unsurun Türkiye'nin dünyaca ünlü beldesi Kapadokya'da gerçekleşen sıra dışı bir protestoda kullanılması Türkiye ve Filistin halkları arasında kardeşçe süregelen dostluğun bir nişanesi olacaktır" dedi.

"Kayıtsız kalanların yüzlerine vurduk"

Bu tarihi anların fotoğraf sanatçıları, foto muhabirler ve kameramanların çektikleri görüntülerle dünyaya ulaştığını dile getiren Mıhoğlu, "Balonlar tüm dünyada özgürlüğü simgeliyor. Bu fotoğrafların Gazze'de, İsrail'in mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırıma karşı duruşun yeni mesajı olmasını istedik. KÜME Vakfı olarak fotoğraf sanatçılarının bu mesajı dünyaya duyuracak sanat eserleri üretmesine imkan sağladık. Barış balonları ile Gazze'deki soykırım gerçeğini görmezden gelenlerin vicdanlarına dokunduk ve çoluk çocuk demeden katleden mazlumların katledilmesine kayıtsız kalanların yüzlerine sert bir şekilde vurduk" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Gazze Soykırımı Protestosu - Son Dakika

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