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Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi - Son Dakika

Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi

04.11.2021 19:43

Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. Sınıf öğrencileri, Kapadokya'ta peribacalarının arasında 'Ders Coğrafya, Konu Kapadokya' temalı alan etkinliğine katıldı.

Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. Sınıf öğrencileri, Kapadokya'ta peribacalarının arasında 'Ders Coğrafya, Konu Kapadokya' temalı alan etkinliğine katıldı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile Ürgüp Belediyesi iş birliğinde organize edilen proje kapsamında Coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin alan çalışması kapsamında ilk derslerini Kapadokya bölgesinde işledi. Ürgüp ilçesine bağlı ve Kapadokya ile özdeşleşmiş mekan olan Üç Güzeller Mevkii'nde gerçekleştirilen ilk dersi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptı. Prof. Dr. Aktekin yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin Coğrafya bölümü öğrencilerinin arazi çalışması için burada bulunuyoruz. Coğrafya sosyal bilimlerde en zevkli alanlardan birisi. Ancak nasıl ele alındığı önemli. Türkiye'de en çok fiziki coğrafya konuları ele alınıyor. Dünyada ise beşeri coğrafya konusu işleniyor. Bir mekanın tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması çok önemli bir husus. Bizim öğrencilerimizin en büyük şansı Türkiye'nin en büyük coğrafi alanlarından birisi olan Kapadokya da okuyor olmaları. Bu şansı da avantaja çevirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında, insan mekan etkileşimi çerçevesinde öğrencileri hem bir araya getirdiklerini hem de coğrafya disiplini ile araziyi tanıttıklarını söyleyen Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Güngör ise, "Coğrafya için iki önemli kavram var. Bu kavramların bir araya gelmesi sürekli konuştuğumuz ve ön plana çıkarttığımız bir olgudur. İnsan, mekan ve doğa, kültür etkileşimidir. Tamda içinde bulunduğumuz Kapadokya bölgesi doğa-kültür etkileşimini yansıtan en önemli bir mekandır. Coğrafya bölümü öğrencileri ile de Fakültede dersliklerde anlattığımız teorik bilgileri bugün arazide uygulama fırsatı bulduk. Bu arazi çalışmaları aslında coğrafya alanı için bir laboratuvar özelliği taşımaktadır" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Vatan İnan da, Nevşehir'i tercih etmesinin en önemli nedeni olarak, Kapadokya bölgesinde coğrafi unsurların çok fazla olması ve bölgenin topoğrafik özelliğinin coğrafyaya çok uygun olması nedeniyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

Öğrenci Seda Nur da, alan çalışmasının çok faydalı olduğunu belirterek, "Bu çalışma bölümümüz açısından çok verimli bir çalışma. Bölümümüz hakkında bu bölgede güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mert Bozkurt ise, "Nevşehir, turizm ile özdeşleşmiş bir şehir. Tarihi ve doğayı sevdiğimiz için buradayız. İlk tercihimde yerleştim. Geleceğin Coğrafyacı adaylarıyız. Turizm ve arazi iç içe olduğu için özellikle tercih ettim" diye konuştu.

Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi
Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi
Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi
Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi

Hacıbektaş, Kapadokya, Nevşehir, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapadokya'ta peribacalarının arasında coğrafya dersi - Son Dakika


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