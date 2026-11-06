Kapalıçarşı'da ABD'li turistler Trump yönetimini ekonomi ve dış politikada eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kapalıçarşı'da ABD'li turistler Trump yönetimini ekonomi ve dış politikada eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kapalıçarşı\'da ABD\'li turistler Trump yönetimini ekonomi ve dış politikada eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kapalıçarşı\'da ABD\'li turistler Trump yönetimini ekonomi ve dış politikada eleştirdi
Haber Videosu

İstanbul'a turistik gezi için gelen ABD'li turistler, Kapalıçarşı'da ülkelerindeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarından memnun olduklarını belirten turistler, Trump yönetiminin ekonomi ve dış politikalarını eleştirdi.

İstanbul'a turistik gezi için gelen ABD'li vatandaşlar, Kapalıçarşı'da İHA muhabirine ülkelerindeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarından memnun olduklarını belirten turistler, Trump yönetiminin ekonomi ve dış politikalarını eleştirdi.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ABD'li turistler Brandy, Marion ve Nancy, ülkelerindeki seçim sonuçları ve gelecek beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Benzin ve gıda fiyatları fazlasıyla yüksek"

ABD vatandaşı Brandy, ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Amerikan hükümetinde bir şeyi değiştirme şansımız olsaydı, İran ile yaşanan savaşı derhal durdurmaları ve benzin fiyatlarını aşağı çekmeleri gerektiğini söylerdim" dedi.

Geleceğe ilişkin umutlu olduğunu ifade eden Brandy, "Bence Donald Trump'ın artık gitme vakti geldi. Ülkedeki benzin ve gıda fiyatları fazlasıyla yüksek. Dolayısıyla bir değişim zamanının geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Seçim sonuçlarından memnunum"

Florida eyaletinden geldiğini belirten Marion ise seçim sonuçlarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Marion, "Demokratların Temsilciler Meclisini ve Senato'yu ele geçirdiği seçim sonuçlarından oldukça memnunum. Trump yönetiminin veya politikalarının hiçbirinin taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin çevre politikalarını ve müttefik ülkelerle ilişkilerini eleştiren Marion, ülkesinde siyasi kutuplaşmanın arttığını savundu. Marion, yeni dönemde ABD'de yeniden birlik sağlanmasını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesini umduğunu söyledi.

"Demokrasiye geri döndük"

ABD vatandaşı Nancy de seçimlerin ardından gelecekten umutlu olduğunu belirtti. Demokratların Avrupa ile ilişkilere ve küresel meselelere daha açık bir yaklaşım sergileyeceğini düşündüğünü ifade eden Nancy, "Demokrasiye geri döndük" dedi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpİstanbulPolitikaEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:32:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da ABD'li turistler Trump yönetimini ekonomi ve dış politikada eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android