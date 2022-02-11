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Kar ve tipi geçit vermedi! Cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı - Son Dakika

Kar ve tipi geçit vermedi! Cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı

11.02.2022 12:50

Erzincan'da 96 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi kar ve tipinin geçit vermemesinden dolayı Pülümür yolunda kepçeyle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Erzincan Yalınca köyünde ikamet eden Ali Musa Eren (96) ilerleyen yaşına bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla vefat etti. Eren'in cenazesi vasiyetiyle toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle cenaze konvoyu Pülümür - Kırkmeşe köyü yolunda yolda kaldı. Tunceli Özel İdareye bağlı ekipler iki kez yolu açmasına rağmen yine araçlar yolda kaldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Bir minibüs yolcularla birlikte kayarak şarampolde kıl payı durdu. Bunun üzerine Özel İdareye bağlı kepçeye cenaze alınarak köye çıkarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kadınlar ve yaşlılar köye çıkamazken, cenaze, yürüyerek köye çıkan 20 kişi tarafından toprağa verildi.

"DOĞDUĞU YERDE TOPRAĞA VERİLMEK İSTEDİ"

Vefat eden Ali Musa Eren'in yeğeni Ahmet Eren, "Bizim cenazemiz vardı, yollar kardan kapandı. Amcamı vaziyeti üzerine yukardaki Kırkmeşe köyüne çıkarmak istedik. Doğduğu yerde toprağa verilmek istedi. Yollar kapandığı için greyder ile kepçeler açtı yolları. Fakat yoğun kar yağdığı için tekrardan kapandı yol. Cenaze aracı çıkamayınca kepçeyle mezarlığa taşımak durumunda kaldık." dedi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı
Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı
Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı
Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı
Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı
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Erzincan, Pülümür, Cenaze, kar, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar ve tipi geçit vermedi! Cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi geçit vermedi! Cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı - Son Dakika
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