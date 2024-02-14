Kara Kuvvetleri Komutanı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerindeki kolaylık tesislerini gezerek, personelin yaşam koşullarını inceledi ve tedbirlere yönelik talimatlar verdi.

14.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:33
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerindeki kolaylık tesislerini gezerek, personelin yaşam koşullarını inceledi. Bölgede görevli komutanlar ve diğer personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Komutanı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
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