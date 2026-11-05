Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü Iğdır’da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü Iğdır’da kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabağ Zaferi’nin 6\'ncı yıl dönümü Iğdır’da kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü, Iğdır'da düzenlenen konser, dans gösterileri, sergi ve Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Yürüyüşü ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında 4 binden fazla kişi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü, Iğdır'da düzenlenen konser, dans gösterileri, sergi ve Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Yürüyüşü ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında 4 binden fazla kişi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Iğdır Valiliği, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ve Iğdır Azerbaycan Evi iş birliğinde düzenlenen kutlama programı, Iğdır Kültür Merkezi'nde başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Nahçıvan Devlet Filarmoniyası Dans ve Müzik Topluluğu konser ve dans gösterisi sundu. Etkinlik kapsamında Har-ı Bülbül El Sanatları Sergisi de ziyaretçilere açıldı.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

Programda konuşan Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, kasım ayının Azerbaycan topraklarının 30 yıllık işgalden kurtarıldığı tarihi bir dönem olduğunu belirterek, "Bugün Karabağ Zaferi'nin 6. yılını gururla kutluyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu kutlamanın Iğdır'da yapılması, kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar da Karabağ'ın Azerbaycan için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği her türlü engeli aşacak güçtedir. Bu kardeşlik sonsuza kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Nahçıvan'dan programa katılan ve oğlunu Karabağ'da şehit veren bir anne ise yaşadığı acıya rağmen duyduğu gururu dile getirerek, "Oğlum vatan toprakları için şehit oldu. Gururluyum, onurluyum. Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin, Türkiye'nin sevinci de Azerbaycan'ın sevincidir. Biz iki devlet, bir milletiz" diye konuştu.

KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ'NE 4 BİN KİŞİ KATILDI

Kutlama programı kapsamında Haydar Aliyev Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Vali Yolu güzergahını takip eden 4 binden fazla kişi, müzik eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte, "İki devlet, tek millet" sloganları atıldı. Katılımcılar, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan halkı açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışma mesajlarını yineledi.

Kaynak: ANKA
AzerbaycanTürkiyeKarabağIğdırYerelSon Dakika

Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:02:40. #7.12#
SON DAKİKA: Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü Iğdır’da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android