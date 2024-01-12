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Karabağlar Belediyesi, 20 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi, 20 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Karabağlar Belediyesi, kendi üretim tesisine ve son teknoloji araçlara sahip olarak geçen yıl ilçede 20 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarların görüşlerini alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklarda teknik gerekliliklere uygun serim yapmaktadır. Eski asfalt freze aracıyla kazındıktan sonra yenisi modern araçlarla sokaklara serilmekte ve böylece yollarda kot farkı oluşması engellenmektedir. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmaları yerinde denetleyerek vatandaşlar ve mahalle muhtarlarıyla buluşmaktadır. Belediye, hedeflerine ulaşmak için tüm gücüyle sahada olmayı sürdürecektir.

Karabağlar Belediyesi, 20 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi
12.01.2024 - 09:45,
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Kendi üretim tesisine (plent) ve son teknoloji araçlara sahip Karabağlar Belediyesi, geçen yıl ilçede 20 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, muhtarların da görüşlerini alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklarda, tekniğine uygun serim yapıyor. Eski asfalt freze aracıyla kazındıktan sonra yenisi yine modern araçlarla sokaklara seriliyor. Böylece yollarda kot farkı oluşmasının önüne geçiliyor.

Ekipler, 2023 yılında 20 bin tondan fazla asfaltı ilçe sokaklarına serdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da sık sık çalışmaları yerinde denetleyerek, vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Geçen yıl asfaltlama sezonu öncesi gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ve belirlenen programa göre hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Hedefimiz 59 mahallemizdeki 500 bin insanımıza eşit hizmet götürmek. Bu bakış açısıyla mümkün olduğunca çok sokağa girmeye çalıştık. Öncelikli sokaklarımızı muhtarlarımızla birlikte belirledik" dedi.

Asfalt plentinin bir süre bakıma alınacağını ve daha sonra çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, "Tüm gücümüzle sahada olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın da beğenisini kazanan çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

Ekipler, asfalt üretim tesisi bakıma alınmadan hemen önce sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Salih Omurtak Mahallesi'nde asfalt serimi ve kilit parke taşı çalışması gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu, çalışmalar nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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