Karabağlar, Modern Çöp Konteynerlerine Kavuşuyor - Son Dakika
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Karabağlar, Modern Çöp Konteynerlerine Kavuşuyor

27.04.2022 09:35
Karabağlar, Modern Çöp Konteynerlerine Kavuşuyor

Karabağlar Belediyesi, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında 770 litrelik 1000 adet yeni plastik çöp konteyneri satın aldı. Hafif ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken bu konteynerler, özellikle doğalgaz kullanımına geçilen mahallelere yerleştirilecek. Böylece kış aylarında dökülen küller nedeniyle erimelerinin önüne geçilecek.

Karabağlar Belediyesi, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında 770 litrelik 1000 adet yeni plastik çöp konteyneri satın aldı. Hafif ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken bu konteynerler, özellikle doğalgaz kullanımına geçilen mahallelere yerleştirilecek. Böylece kış aylarında dökülen küller nedeniyle erimelerinin önüne geçilecek.

Uzundere'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek konteynerleri inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belirlenen program doğrultusunda yeni konteyner alımlarının süreceğini söyledi. Gerek vatandaşların kullanımı gerekse Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha kolay boşaltmaları için plastik konteynerlerin pratik olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Modern tasarımlı bu yeni konteynerleri, özellikle doğalgaz kullanımının yoğun olduğu mahallelerimize yerleştirmeye başladık. Umarım vatandaşlarımız memnun kalırlar" dedi.

FİLO GENÇLEŞİYOR

Göreve geldikleri günden bu yana temizlik araç filosunu gençleştirmeye ve sistemi modernleştirmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Hedefimiz çağın gereklerine uygun şekilde, modern araçlarla hizmet üretmek. Bunu da bütçemizi yerinde, doğru kullanarak, aşama aşama yapıyoruz. Ana caddelere 3 bin litrelik konteynerler koyduk. Bunlar ÇAÇA adı verilen özel araçlarla toplanıyor. Yeni çöp toplama, süpürme araçları alıyoruz. Mevcut personelimizin yanı sıra geçici işçi istihdamıyla, sahaya ağırlık veriyoruz. Daha temiz bir Karabağlar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Karabağlar Belediyesi, Muhittin Selvitopu, Doğalgaz, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Karabağlar, Modern Çöp Konteynerlerine Kavuşuyor - Son Dakika


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