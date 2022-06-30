Karabağlar Tsm Korosu "Yaz Konseri"Yle Vatandaşlarla Buluştu

Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Maliyeciler Mahallesi'ndeki "Yaz Konseri"yle bir kez daha vatandaşlarla buluştu.

Mahalledeki amfi tiyatroda gerçekleştirilen konseri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şef Cihan Önder yönetimindeki koro, "İnleyen Nağmeler", "Eski Dostlar", "Çile Bülbülüm" gibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen birçok eserini, seyircilerle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Şef Cihan Önder'e çiçek veren Başkan Selvitopu, "Saz ve ses sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu akşam onlar alınteri döktüler, emek verdiler. Bizlere güzel bir akşam yaşattılar. Umarım hep birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşuruz" dedi.

Başkan Selvitopu, Mahalle Muhtarı Sadet Kaya'ya da katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle uzun süredir çalışamayan Karabağlar Belediyesi TSM Korosu, geçen aylarda "Yeniden Merhaba Konseri"yle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.