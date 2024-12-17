Karabiga'da Büyük Değişim ve Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Karabiga'da Büyük Değişim ve Yatırımlar Devam Ediyor

Karabiga\'da Büyük Değişim ve Yatırımlar Devam Ediyor

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, Belediye Başkanı Ahmet Elbi'nin öncülüğünde hayata geçirilen projeler ve alınan yeni yatırımlar, beldeyi önemli bir dönüşüm sürecine sokuyor. TOKİ konut projeleri ve yeni hizmetlerle Karabiga'nın geleceği coşkulu bir şekilde şekilleniyor.

17.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Elbi önderliğinde büyük değişim ve dönüşüm atağı yaşayan Karabiga beldesi, son dönemlerde aldığı yatırım ve hayata geçen projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile yaptıkları toplantının ardından notlarını paylaşarak Karabiga Belediyesi'ne 1 adet sıfır kepçe hibesi ile 2025 yılı yatırım programı kapsamında Karabigalılara özel TOKİ projesinin başlayacağını duyurmuştu.

Karabiga'mızı çok başka bir noktaya taşıyoruz

Sağlıktan eğitime, spordan sosyal yardımlara her alanda geleceğe emin adımlara yürüyen Karabiga beldesi, 2024 yılında aldığı hizmetler ile birçok şehre hizmette fark atarken yeni müjdeleri hemşehrileri ile paylaşan Başkan Ahmet Elbi, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Ankara ziyaretimizde Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Burak Demiralp ile görüşmüştük.Görüşmemizde sadece Karabigalı hemşehrilerimize özel olarak yapılacak yeni TOKİ projemiz ve Karabiga Belediyemizin bünyesine kazandırılması adına yeni bir kepçe hibesi için notlarımızı iletmiştik.Bugün Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız haberle Bakanlığımız ile protokol yaparak sıfır kepçeyi hibe olarak belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.TOKİ projesi hakkında da sadece Karabigalı hemşehrilerimize özel olarak 2025 yılında yeni konut projesinin başlayacağının haberini aldık.Bu proje kapsamında şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayalini kurduğumuz yeni konutlarına kavuşturmuş olacağız.2024 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde Karabiga'mızın imar ve ihasına yönelik güzel gelişmeleri almaya devam ediyoruz.Sadece bu yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz,250 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Spor Salonumuz,Yeni halı sahamız, 2 bin ton kapasiteli Su depomuz,yakında ihale aşamasına gelecek liman projemiz,Yazlık Düğün Salonumuz,Balık Satış Halimiz ve büyük bir hızla devam eden üstyapı çalışmalarımızla Karabiga'mızı çok başka bir noktaya taşıyarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

Yerel ve genel uyumlu ile kazanan Karabiga oluyor

Bu hizmet ve yatırımların Karabiga'ya gelmesi için destek olan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e özel olarak teşekkür eden Başkan Elbi, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir şehre hizmet etmenin en önemli unsuru yerel ve genel uyumu ile el ele gönül günüle çalışmak, şehrin en iyi hizmetleri alması için dertlenmek gerekiyor. Bu uyumunun en başarılı örneğini bizzat Karabiga'mızda yaşıyoruz. Bu vesileyle ilk günden bu yana Karabiga'mız için her attığımız adımda yanımızda olan, her fırsatta Karabiga'mıza gelerek bizlerle birlikte olan, her hemşehrimizin meselesini kendi meselesi gibi dertlenen AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabiga'da Büyük Değişim ve Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika

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