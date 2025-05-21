Karabük'te Amatör Lig Final Maçında Kavga Çıktı

- Karabük'te amatör lig final maçı sonrası saha karıştı

KARABÜK - Karabük 1. Amatör Futbol Metin Güney Ligi Play Off Final maçı sonunda kavga çıktı.

Safranboluspor'un Eskipazar Belediyespor'u 3-2 yendiği maçın ardından arbede yaşandı.

Rakibi Eskipazar Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Safranboluspor, Karabük 1. Amatör Ligi'nde şampiyon olarak Eflanispor ile Bölgesel Amatör Lig Play Off maçı oynamaya hak kazandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller Safranboluspor'da Yusuf Çağan Semerci, Mert Murat Sönmez ve Zeynel Zorlu'dan gelirken Eskipazar Belediyespor'un gollerini Oğuzhan Kardemir ve Alper Güven attı.

Safranboluspor - Eflanispor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig Play Off - Play Out karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak.