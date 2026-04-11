Karabük\'te Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Karabük'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda, yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi. Yenişehir Camii önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla yürüyüşe başladı. Katılımcılar, belirlenen güzergah üzerinden ilerleyerek Ticaret ve Sanayi Odası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Gazze'de yaşananlara dikkat çeken sloganlar atan grup, programın sonunda Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Programa katılan Özkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetinkaya, Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan olaylara değinerek, "Tüm dünyanın bir topluluğun yok edilmesine zulüm ve zalimliği televizyonlardan izlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu Müslüman olunca farklı bir yaklaşım sergileniyor" dedi.

Çetinkaya, Filistin meselesinin tarihi boyutuna da işaret ederek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - KARABÜK