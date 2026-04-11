Karabük'te Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Filistin'e Destek Yürüyüşü

11.04.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına karşı yürüyüş düzenledi.

Karabük'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda, yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi. Yenişehir Camii önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla yürüyüşe başladı. Katılımcılar, belirlenen güzergah üzerinden ilerleyerek Ticaret ve Sanayi Odası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Gazze'de yaşananlara dikkat çeken sloganlar atan grup, programın sonunda Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Programa katılan Özkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetinkaya, Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan olaylara değinerek, "Tüm dünyanın bir topluluğun yok edilmesine zulüm ve zalimliği televizyonlardan izlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu Müslüman olunca farklı bir yaklaşım sergileniyor" dedi.

Çetinkaya, Filistin meselesinin tarihi boyutuna da işaret ederek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Filistin, Karabük, İsrail, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:35:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.