Karabük Üniversitesi Rektörü, İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü, İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

Karabük Üniversitesi Rektörü, İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük'te faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, üniversitenin akademik ve araştırma faaliyetleri ile sanayi sektörünün ihtiyaçları arasındaki uyumu artırmak için ortak çalışmalar ele alındı. Rektör Kırışık, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, iş insanlarına üniversitenin desteklerini sunma ve projeler yapma çağrısında bulundu. Toplantıya katılan iş insanları da üniversitenin bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanarak sektörel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirttiler.

13.07.2024 14:53
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük'te faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, Karabük Üniversitesinin akademik ve araştırma faaliyetleri ile sanayi sektörünün ihtiyaçları arasındaki uyumu artırmak için yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite sanayi iş birliği ve fikir alışverişinin önemine değinerek, "Üniversiteyle sanayi iş birliğini başlatacak, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirecek düzenli toplantılar aracılığıyla hem sorunlarımızı doğru bir şekilde tespit edecek hem de üniversite olarak size nasıl katkılar sunabiliriz, ne tür destekler sağlayabiliriz, birlikte ne tür projeler yapabiliriz, ihtiyaçlarınıza nasıl cevap verebiliriz konusunda bir iletişim zemini oluşturmak istiyoruz. Karabük, iş sektöründe önemli bir konumda ve önemli bir değeri ifade ediyor. İş sektöründe belirli bir noktaya ulaşmış ve biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Dünya da iş sektörünün nasıl geliştiğine baktığımızda üniversite öncülüğü ve rehberliğinde bir gelişme ve ilerleme kaydedildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bilim alanı sıralamasındaki yükselişine dikkat çeken Kırışık, "Türkiye'de üniversite sayısının artmasıyla birlikte bilim insanı ve akademisyen sayısında da büyük bir artış gerçekleşti. Türkiye bilimsel anlamda 47. sıradan 17. sıraya yükseldi. Türkiye'nin dünya biliminde ilk 10 sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Bizim de üniversite sanayi iş birliğini her alanda sağlayacak şekilde bilimin önderliği ve rehberliğinde ilerlememiz gerekiyor. Bu toplantımızda buna bir başlangıç olsun. Sizinle düzenli ve sağlıklı iletişim kanalı açalım. Sizin sorunlarınızı, ihtiyaçlarınızı tam olarak tespit edelim ve bu sorunların çözümünü üniversitemizde birlikte gerçekleştirelim diye bir platform oluşturmak istedik ve bu amaçla sizleri davet ettik. Size destek olacak üniversitemizde çok büyük bir kapasite var. Biz bu kapasiteyi sizin hizmetinize sunmak istiyoruz. Sizinle çalışmak istiyoruz. Belki de Türkiye'de ilk defa üniversite rehberliğinde bilimsel üretim anlayışını 21. yüzyılda hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesinin iş dünyasına önemli katkılar sunacağını belirten Rektör Kırışık, "Biz sizlerin problemlerini, Karabük Üniversitesindeki öğrencilere yüksek lisans, doktora tezi, ödevi, makalesi, projesi olarak verip, bu projelerde, bu çalışmalarla sizlerin problemlerinin çözülmesini sağlayabiliriz. Öğrenciler bütün emeğiyle, bütün akademik personelden aldığı önerilerle yeni fikirler geliştirebilir ve sizin hizmetinize sunabilir. Burada biz tek başımıza çalışırsak başarılı olamayız. Üniversite tek başına sanayiden, iş insanlarından bağımsız çalışırsa başarılı olamaz. Mutlaka sizinle çalışmamız gerekiyor. Sizin tecrübeniz ve bilgi birikiminizle birlikte bunu birleştirirsek harika sonuçlar ortaya çıkar" diye konuştu.

Konuşmasında Karabük Üniversitesinin üniversite-sanayi iş birliğine yönelik hamlelere dikkat çeken Kırışık, üniversite olarak bu tarz toplantılara önem verdiklerini ve toplantıların devam edeceğini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek Karabük Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumların ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık öncülüğünde kurulan Batarya Çalışma Takımı, Demir Çelik Çalışma Takımı, Enerji Çalışma Takımı, Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı, Pazarlama Çalışma Takımı ve Yapay Zeka Çalışma Takımda yer alan akademisyenler takımları ve projeleri hakkında bilgi verdiler.

Toplantıda yer alan iş insanları ve firma temsilcileri ise üniversitenin bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanarak sektörel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler geliştirme arzusunda olduklarını ifade ettiler. Karabük Üniversitesinde bu tarz bir toplantının yapılmasından büyük memnuniyet duyan katılımcılar, üniversite sanayi iş birlikleri için her zaman hazır olduklarını ve bundan sonra yapılacak toplantılara katılmak istediklerini belirttiler.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü, İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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