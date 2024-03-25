Karabük Üniversitesi Rektörü Özbekistanlı Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Özbekistanlı öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk geleneklerine uygun şekilde yapılan yemekler ile Özbekistanlı öğrenciler kültürlerini yaşama ve tanıtma fırsatı buldu.

Dayanışma ve paylaşma ruhunun yansıtıldığı Ramazan Ayı'nda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinde eğitim gören Özbekistanlı öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.

Programında konuşan Rektör Kırışık, Türk dünyasının ve Türkiye'nin aynı soydan ve aynı kökten geldiğini belirterek, "Biz aynı ağacın dalları gibiyiz, bizler çok devlet tek millet olarak dost ve kardeş ülkeleriz" dedi.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki bilimsel, kültürel, ticari, siyasi ve idari iş birliğini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kırışık, "Sizler, Türkiye ile Özbekistan arasında dostluk ve iş birliği köprülerini kurarak ülkelerimizin birlikte gelişmesini sağlayacak gençler ve liderlersiniz" diye konuştu.

Öğrencilere geleceğe büyük bir umutla bakmaları gerektiğini vurgulayan Kırışık, "Her geçen gün gelişen ve güçlenen Türkiye ve Türk Devletleri yeni yüzyıla damgasını vuracak ve Türk Medeniyeti yeniden dünyanın en güçlü medeniyeti haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kırışık, öğrencilerin bu heyecan ve coşkuyla bu yeni geleceğe göre şimdiden kendilerini hazırlamaları gerektiğini dile getirdi. - KARABÜK