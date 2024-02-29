Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu

Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Irak Türkmenlerinden oluşan uluslararası öğrenci heyetiyle bir araya geldi. Rektör Kırışık, buluşmada ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Karabük Üniversitesinin kaliteli eğitim anlayışını vurgulayarak, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'nde uluslararası öğrencilerin çalışmalarına yer verileceği bilgisini paylaştı. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin uluslararası öğrencilere sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesiyle dikkat çektiğini belirtti.

29.02.2024 12:37  Güncelleme: 13:21
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Irak Türkmenlerinden oluşan uluslararası öğrenci heyetiyle bir araya geldi.

KBÜ Rektörü Kırışık, öğrencilerle yaptığı buluşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Karabük Üniversitesinin dünya standartlarındaki kaliteli eğitim anlayışını vurgulayarak, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çekti.

Türk Dünyasından öğrencilerin eğitim süreçleri, ihtiyaçları ve taleplerini dinleyen Rektör Kırışık, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Öğrencilerle iletişim sürecini sistemli bir şekilde gerçekleştireceklerini belirten Rektör Kırışık, kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde etkili bir iletişim sistemi kuracaklarını açıkladı. Rektör Kırışık, bu amaçla gerekli sistemlerin kurulduğunu dile getirdi.

Ayrıca, 2-3 Mart tarihlerinde Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali hakkında da bilgi veren Rektör Kırışık, festivalin alan etkinlikleri kapsamında açılacak standlarda uluslararası öğrencilerin çalışmalarına yer vermekten mutluluk duyacaklarını aktardı.

Karabük Üniversitesinin, uluslararası öğrencilere sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesiyle dikkati çektiğini ifade eden Rektör Kırışık, öğrencilerin memnuniyeti ile Karabük Üniversitesinin başarılarını ön planda tutacaklarını dile getirdi. Rektör Kırışık, Bilim Merkezli Öğrenci Dostu bir üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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