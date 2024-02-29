Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Irak Türkmenlerinden oluşan uluslararası öğrenci heyetiyle bir araya geldi.
KBÜ Rektörü Kırışık, öğrencilerle yaptığı buluşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Karabük Üniversitesinin dünya standartlarındaki kaliteli eğitim anlayışını vurgulayarak, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çekti.
Türk Dünyasından öğrencilerin eğitim süreçleri, ihtiyaçları ve taleplerini dinleyen Rektör Kırışık, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.
Öğrencilerle iletişim sürecini sistemli bir şekilde gerçekleştireceklerini belirten Rektör Kırışık, kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde etkili bir iletişim sistemi kuracaklarını açıkladı. Rektör Kırışık, bu amaçla gerekli sistemlerin kurulduğunu dile getirdi.
Ayrıca, 2-3 Mart tarihlerinde Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali hakkında da bilgi veren Rektör Kırışık, festivalin alan etkinlikleri kapsamında açılacak standlarda uluslararası öğrencilerin çalışmalarına yer vermekten mutluluk duyacaklarını aktardı.
Karabük Üniversitesinin, uluslararası öğrencilere sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesiyle dikkati çektiğini ifade eden Rektör Kırışık, öğrencilerin memnuniyeti ile Karabük Üniversitesinin başarılarını ön planda tutacaklarını dile getirdi. Rektör Kırışık, Bilim Merkezli Öğrenci Dostu bir üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Adnan Oktar organize suç örgütü lideri, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildiği davada, dün akşam saatlerinde Erzurum'dan alınarak Van'a nakledildi. Gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Oktar'ın cezaevinde kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği iddia ediliyor. Abdullah Kiğılı, Saran'ın aday olması halinde Yıldırım'ın görev alacağını belirtti.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde söz alan Belediye Başkanı Feyat Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?