Karabük Üniversitesi Rektörü, Türk Dünyası Öğrencileriyle Buluştu

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Irak Türkmenlerinden oluşan uluslararası öğrenci heyetiyle bir araya geldi.

KBÜ Rektörü Kırışık, öğrencilerle yaptığı buluşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Karabük Üniversitesinin dünya standartlarındaki kaliteli eğitim anlayışını vurgulayarak, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çekti.

Türk Dünyasından öğrencilerin eğitim süreçleri, ihtiyaçları ve taleplerini dinleyen Rektör Kırışık, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Öğrencilerle iletişim sürecini sistemli bir şekilde gerçekleştireceklerini belirten Rektör Kırışık, kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde etkili bir iletişim sistemi kuracaklarını açıkladı. Rektör Kırışık, bu amaçla gerekli sistemlerin kurulduğunu dile getirdi.

Ayrıca, 2-3 Mart tarihlerinde Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali hakkında da bilgi veren Rektör Kırışık, festivalin alan etkinlikleri kapsamında açılacak standlarda uluslararası öğrencilerin çalışmalarına yer vermekten mutluluk duyacaklarını aktardı.

Karabük Üniversitesinin, uluslararası öğrencilere sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesiyle dikkati çektiğini ifade eden Rektör Kırışık, öğrencilerin memnuniyeti ile Karabük Üniversitesinin başarılarını ön planda tutacaklarını dile getirdi. Rektör Kırışık, Bilim Merkezli Öğrenci Dostu bir üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - KARABÜK