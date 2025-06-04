Karabük Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında, Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Edebiyat Fakültesi mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, "Hayat boyu öğrenmeye açık olun. Hangi mesleği yaparsanız yapın, onu en iyi şekilde yapmaya gayret gösterin. Devletimize, milletimize fayda sağlayan bireyler olmak için sorumluluk bilinciyle hareket edin." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda fakülte ve üniversite birincisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Anita Kiarostami, fakülte ikincisi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Emine İlayda Yazal ve üçüncüsü Coğrafya Bölümü öğrencisi Büşra Pekdemir'e başarı belgeleri verildi.

İşletme Fakültesi ilk akreditasyonun ardından mezunlarını uğurladı

İşletme Fakültesi mezuniyet töreni, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, "Mezun öğrencilerimiz, hem akademik bilgiyle donanmış hem de topluma katkı sunabilecek bireyler olarak yetişmişlerdir. Bu anlamlı gün, sadece bireysel başarıların kutlandığı bir gün değil; aynı zamanda geleceğin iş dünyasına yön verecek donanımlı bireylerin mezuniyetine tanıklık ettiğimiz özel bir gündür. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Fakülte birincisi Ainur Ayupova ise konuşmasında, "Fakülte birincisi olmak benim için sadece bir unvan değil; emeğin, sabrın ve inancın bir yansımasıdır." sözleriyle duygularını paylaştı.

Tören sonunda fakülte birincisi Ainur Ayupova, ikincisi Duygu Arslan ve üçüncüsü Mustafa Emin Gül'e başarı belgeleri takdim edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sosyal bilimlerin gücü öne çıktı

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını alırken, törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karaş, fakültenin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen Sosyalfest projesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Dekan Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ise Karabük Üniversitesinin akademik başarılarına dikkat çekerek, "2024 yılı akademik teşvik sıralamasında fakültemizden 7 akademisyen listeye girdi. Fakültemizde edindiğiniz bilgi ve değerlerin sizleri hayatta güçlü kılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Fakülte birincisi Sosyal Hizmetler Bölümünden Elanur Çelik, ikincisi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Aldy Muhmilana Fahreza ve üçüncüsü aynı bölümden Mahamat Abaye'ye başarı belgeleri verildi. - KARABÜK