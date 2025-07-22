Karacabey'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Karacabey'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi

Karacabey\'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi
22.07.2025 09:46  Güncelleme: 09:47
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Karacabey Belediyesi, AFAD ve KUMDAK iş birliğiyle düzenlenen Afet Bilinçlendirme Eğitim Programı büyük ilgi gördü. Etkinlikte, halkın afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması hedeflendi.

Karacabey Belediyesi, AFAD ve KUMDAK iş birliğiyle Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Afet Bilinçlendirme Eğitim Programı ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karacabey Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) iş birliğiyle hayata geçirilen Afet Bilinçlendirme Eğitim Programı ve Sertifika Töreni, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, afet farkındalığını artırmak, risklere karşı hazırlıklı olmayı teşvik etmek ve halkın bilinçli hareket etmesini sağlamak oldu. Bu çerçevede, KUMDAK Doğa Timi'ne yeni katılan gönüllülere sertifikaları takdim edilirken, eğitime katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi sunuldu.

Etkinliğe Karacabey Belediye Başkan Vekili İsmail Can, Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, KUMDAK Başkanı Saim Bayram, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan KUMDAK Başkanı Saim Bayram ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, deprem bilincinin halk nezdinde oluşturulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Toplumda afet farkındalığını artırmak için yalnızca eğitim ve bilgilendirme toplantıları değil, aynı zamanda çeşitli proje, saha tatbikatları, uygulamalı çalışmalar ve gönüllü katılımı teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. Afet anında hızlı, doğru ve etkili bir müdahale yapılabilmesi için arama kurtarma ekiplerinin hem sayısının hem de teknik donanımının artırılması hayati bir zorunluluk. Bu noktada, halkın afetlere karşı bilinçlenmesi, hazırlıklı olması, ekiplerin çalışmalarına aktif destek vermesi ve aynı zamanda kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve özel sektörün bu ekipleri maddi ve manevi olarak güçlendirecek adımlar atması büyük önem taşıyor. Hep birlikte hareket ettiğimizde felaketlerin etkilerini en aza indirerek daha güvenli ve dirençli bir toplum oluşturabileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Belediye olarak desteğimiz sürecek"

Belediye Başkan Vekili İsmail Can da, Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın önderliğinde Karacabey'de afet ve deprem farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Karacabey Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması için AFAD ve KUMDAK gibi alanında uzman kurumlarla iş birliği içindeyiz. Bu noktada Belediyemiz bünyesinde Afet Müdürlüğü de kuruldu. Deprem gerçeğini unutmadan, hem eğitim hem de tatbikatlarla halkımızı bilgilendiriyor, gönüllü ekiplerin güçlenmesine elimizden gelen desteği veriyoruz. Amacımız, afet durumlarında panik yerine bilinçli ve organize bir şekilde hareket edebilecek bir toplum oluşturmaktır. Bu tür eğitim ve programların ilçemiz için büyük bir kazanım olduğuna inanıyor, emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AFAD Eğitimi ve Simülasyon Tırı etkinliği

Öte yandan programın sonunda AFAD Eğitmeni Sedat Ergani tarafından Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Katılımcılar, afet anında doğru davranış biçimleri, hazırlık süreci ve risk yönetimi konularında bilgilendirildi. Ayrıca AFAD Deprem Simülasyon Tırı da, Ergün Koç Kültür Merkezi'nin yanına konuşlandırılarak vatandaşlara deprem anı deneyimi yaşatıyor. Simülasyon tırı, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 23.00'e kadar halka açık olarak deprem farkındalığını artırmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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