Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında geniş bir alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kirmikir Köyü yolunda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler çevrede paniğe neden olurken, yangında geniş bir alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Karacabey'de Anız Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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