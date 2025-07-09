Karacabey\'de Motorlu Araç Girişi Yasaklandı

Karacabey Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda en çok kullanılan Atatürk Kültür Parkı, Karacapark ve Adnan Menderes Parkı'nda motorlu araç girişini yasakladı. UKOME kararıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle yalnızca belirlenen otopark alanları dışında araç parklanması da yasaklandı. Denetimlerin artırılacağı uygulama kapsamında kurallara uymayanlara idari para cezası kesilecek.

Karacabey Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak özellikle çocuklar, yaşlılar ve spor yapan bireylerin güvenliğini tehlikeye atan motorlu araç kullanımına karşı önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Belediye, başta Atatürk Kültür Parkı olmak üzere, Karacapark ve Adnan Menderes Parkı'nda motor, motosiklet gibi motorlu araçların girişini yasakladı.

Ayrıca Atatürk Kültür Parkı içerisinde sadece otopark olarak belirlenen alan haricinde araç parkı yapılması da yasaklandı. Bu kapsamda gelişi güzel parklanmalara karşı sıkı denetimler yapılacağı ve yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Alınan yasak kararı, Karacabey Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu yasakların halkın en çok rağbet gösterdiği parkların asli işlevini korumak, ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı. Özellikle son dönemde artan motosiklet ve scooter trafiği nedeniyle park içinde yaşanan tehlikeli anların bu kararla önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Son zamanlarda vatandaşlarımızdan parklarımızda motorlu araç kullanımına yönelik çok sayıda şikayet alıyorduk. Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere Karacapark ve Adnan Menderes Parkı gibi halkın nefes aldığı alanlarda bu tür araçların varlığı hem güvenliği hem de huzuru tehdit ediyor. UKOME ile koordineli şekilde aldığımız bu karar, hem vatandaşlarımızın talebini yerine getirmek hem de kentimize yakışır bir yaşam ortamı oluşturmak açısından çok değerli. Parklar, çocukların oynadığı, ailelerin yürüyüş yaptığı, yaşlıların nefes aldığı alanlar olmalı. Bundan sonra bu alanlarda motorlu araçlara kesinlikle geçit vermeyeceğiz" dedi.

Karacabey Belediyesi, alınan kararın uygulanabilirliğini sağlamak adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte düzenli denetimler yapacak. Ayrıca bilgilendirici tabela ve uyarı levhaları da parklarda yer alacak. - BURSA