Aydın\'ın Karacasu ilçesinde tütün üreticileri maliyetlerden şikayetçi

Aydın'ın Karacasu'ya bağlı Ataeymir Mahallesi'nde tütün üreten çiftçiler, artan maliyetlerden şikayet etti. Karacasu İlçe Ziraat Odası verilerine göre ilçede bulunan 38 mahallede bin 600'e yakın tütün üretici ortalama 2 ton tütün üretimi gerçekleştiriyor.

"ARTIK TÜTÜNDEN PARA KAZANMA DEVRİ BİTTİ"

Ali Özdemir şunları söyledi:

"Ben bu tütünü anamdan doğdum doğalı yapıyorum. Çocuklarımı bundan büyüttüm, bundan besledim. Okuttum, evlendirdim. Önceki yıllara göre artık bu tütün para etmez oldu. İşçiliği kolaylaştırdılar, maliyetler artı. Biz bu tütünden artık para kazanamıyoruz. Eskiden bir kilo alkolle eşdeğer gidiyordu tütün. Şu anda ise tütün 120 lira. Gübre parası bin lira. Bunun yanında tarla kiraları pahalılaştı. Su parası pahalı, işçi paraları çok pahalılaştı. Şu anda bir amelenin yevmiyesi bin lira. Neredeyse bu tütün işi yapılamaz hale geldi. Tütün alıcısı tüccar önden para verdiği için bu iş yapılıyor değilse hiç yapılmayacak. Bu tütünün işçiliği yılın 12 ayı sürüyor. Şu anda tütünü satmadan fidelerini yerlerini hazırladık diktik. Daha sonra bu 2 ay ve 3 ay sonra tarlada dikimine hazırlanacak. Sürülecek gübresi atılacak, ilacı atılacak ve bununla birlikte mazot giderimiz de çok fazla. Ben diyorum ki artık tütünden para kazanmanın devri bitti. Bana artık son tütüncü diyebilirsiniz.

"TÜTÜN ZENGİNİN ELİNE KALDI"

Geçen seneye göre tütünlerimizin maliyeti 2 kat arttı, 60- 70 lira iken bu sene 120 lira. Bir paket sigara 20 liraydı 60 lira oldu. Geçtiğimiz yıl mazot 19 liraydı. Bu sene 45 lira sınırında. Gübre 550 lira civarındaydı bugün bin lira oldu. İlaç fiyatları ise yüzde 200 arttı. Geçtiğimiz sene 300 lira olan ilaç şu anda bin lira. Aynı şişe, aynı ilaç. Ben 40 dönüm yer ekiyorum. Ben de dayanamaz oldum. 20 bin liraya yakın ilaç attım. Bu sadece ilaçla bitmiyor. Bu tarlanın sürmesi var, işçilik ise geçen sene 250- 300 lira iken bin lira oldu. Onun için diyorum ki dayanacak yerimiz kalmadı. Eskiden tütünü Tekel alıyordu o zaman bir garantimiz vardı. Tüccar almadığı zaman Tekel'e verebiliyorduk. Şu anda tek kişinin eline kalmışız. Ben bir şirketle anlaşıyorum. O şirket alırsa alacak almazsa elinde kalıyor. Benim bu sene 15 tona yakın tütünüm var. Ben bu tütünden 1 milyon alırsam, bana ancak 250- 300 bin arası kalır. Bu diğer aradaki para arada kaybolup gidiyor. Tütünü satmadan her zaman yıllardır yaptığımız iş bu. Biz zenginin eline kaldık zengin bizi mahvediyor."

"ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIP ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYA GİDERİM"

Üretici Samet Selim Dalgıç ise şunları söyledi:

"Ben genç bir üreticiyim. Dedemizden kalma mesleği sürdürüyoruz. Bu Ataeymir köyünde genç olarak 5-10 kişiyiz. Mazot çok pahalı, gübre çok pahalı, icar tarlaları pahalı. Artık tütünden eskisi gibi para kazanılmıyor üçte biri kadar bile para kazanılmıyor. Her şey çok pahalı. Buna göre tütün çok ucuz. Tarla parası, kira parası, mazot, gübre, ilaç amele parası. Yerine göre yevmiyeler 600 lira. Önceden bir amele yevmiyesi bir tüp alabiliyordu. Evine gıda da götürebiliyordu. Şimdi ise aldığımız yevmiye parası ne tüp parası ve alacak olduğumuz gıdaları karşılamıyor. Kurbandan kurbana ancak kasaba gidiyoruz. Dedelerimiz emekli olduğu için onların sayesinde kurban etini ancak görüyoruz. Et alamıyoruz. Bir kilo peynir yevmiyenin yarısı. Peynir fiyatları ise 350- 400 lira, tereyağı 400 lira. Nasıl alacağız? Genç bir çiftçi olarak, maliyetler çok pahalı olduğu için artık çiftçilik yapasım gelmiyor. Önceden çiftçiliği çok seviyordum. Aldığımız şeyler artık kurtarmıyor. Artık ben bunun hamallığını yapmak istemiyorum. Önceden para kazanıyorduk şimdi kazanmıyoruz. Her şey pahalı, hayat şartları çok pahalı. Ataeymir Mahallesi'nde tütün para etmediği için gençlerimiz gitti. Şu anda kesin karar veremedim ama asgari ücretle çalışmaya giderim diye düşünüyorum. Her şey zarar zarar üstüne zarar."

"BİR YEVMİYE İLE BİR TÜP ANCAK DOLUYOR"

Üretici Fatma Özdemir, "Tütün çok zor oluyor. Bunun hizmeti çok. Kırmasından tutun da her türlü bizim tütünümüz ucuza gidiyor. Bunun içinde gübre, amele paraları, ürettiğimizin parasını versinler" dedi.

Diğer bir üretici ve çalışan Gülsüm Dikmen ise "Tütünden bir şey kazanamıyoruz. Her şeye zamlı, tütün ucuz. Biz çalışıyoruz bize ucuz geliyor. Bu tütünün masrafı çok pahalı. İşçi yevmiyelerinden kadınlar 600 lira. Şu zamanda bize ucuz geliyor. Bir yevmiye gidiyoruz bir tüp ancak dolduruyor" diye konuştu.