Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı

14.10.2022 08:58
Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, PIKTES İl Koordinatörlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nı ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, PIKTES İl Koordinatörlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nı ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun, Mesleki ve Teknik Eğitim çatısı altında yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi stantlarının yanında Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Kursu standını da ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kısa müzik dinletisine de katılan Karacoşkun; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve PIKTES İl Koordinatörü Mahmut Kesikminare'yi, ekibini ve bu organizasyonda görev alan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Son dakika haberi | Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Edirne haber! Edirne'den kısa kısa Edirne haber! Edirne'den kısa kısa Emniyet Müdürü Kurt, huzur toplantısına katıldı Emniyet Müdürü Kurt, huzur toplantısına katıldı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:29:00. #1.12#
SON DAKİKA: Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement