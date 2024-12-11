Karaman'da Acil Durum Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika
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Karaman'da Acil Durum Kampanyası Tanıtıldı

Karaman\'da Acil Durum Kampanyası Tanıtıldı

Karaman'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası tanıtıldı, ambulans geçişine dikkat çekildi.

11.12.2024 10:46
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Karaman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada, "Acil durumlarda hastaneye ya da sağlık hizmetine ulaşabilmek yaşamın kurulması için çok önemli. Bu anlamda ambulanslara ya da sağlık araçlarına ulaşım hakkının hızlıca verilmesi de çok elzem. Fakat çoğunlukla trafiğin yoğun olduğu Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde çok karşımıza gelen bir problem. Karaman'da trafikte ulaşamama ya da yol vermemeden kaynaklı hastane ya da acil sağlık merkezine gelme konusunda çokta bir problem olduğunu zannetmiyorum. Ama burada yer yer zaman zaman nadir olsa da benzer durumlar olabilir. Bizde kurumlarımız olarak Emniyet Müdürlüğümüz denetimleri noktasında yapacağı başka türlü etkinliklerle, faaliyetlerle şoförlerimize bilgilendirme yapmalı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gençler ve çocuklarla geleceğin sürücüsü olacak evlatlarımızın bu mantığa daha yatkın bir şekilde yetiştirilmesini temin etmek için çalışmalarını yapmalı" dedi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özçelik ise "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!" sloganıyla başlatılan ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde düzenlenecek kampanyada trafikte ambulans geçiş önceliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflendiğini belirtti.

Özçelik, Aralık ayının ilk haftasında Bakanlık tarafından düzenlenecek lansman toplantısıyla başlayacak olan etkinliklerin, illerde de devam ederek halkın bilgilendirilmesi, ilgili kurumların desteğiyle eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve kampanya mesajlarının geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla sürdürüleceğini dile getirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi ile sağlık personeli katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Politika, karaman, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da Acil Durum Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika

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