Karaman'da Trafik Lambalarına İsrail Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da Trafik Lambalarına İsrail Protestosu

Karaman'da trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki trafik lambalarının kırmızı ışığına 'Katil İsrail' yeşil ışığına ise 'Özgür Kudüs' yazılı etiketler yapıştırılarak İsrail protesto edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tepkilerle birlikte yapılan bu çalışma, sürücüler tarafından takdir edildi.

18.06.2024 11:17
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Karaman'da trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki trafik lambalarının kırmızı ışığına 'Katil İsrail' yeşil ışığına ise 'Özgür Kudüs' yazılı etiketler yapıştırılarak İsrail protesto edildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırıma dönüşen ve her geçen gün artan saldırılarına Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Karaman'da da trafik lambalarına yapıştırılan "Katil İsrail ve Özgür Kudüs" etiketleriyle İsrail protesto edildi. Etiketleri fark eden sürücüler de farkındalık amacıyla yapılan bu çalışmayı takdir etti.

"Güzel bir çalışma olmuş"

Trafik lambalarında yazan 'Katil İsrail' yazısını fark ettiğini söyleyen Ali İhsan Kutbay, "Katil İsrail'in katilliğini herkes görsün diye yapılan güzel bir çalışma olmuş. Bu uygulamayı yapanları tebrik ederim" diye konuştu.

"Keşke burada birileri yapsın diyorduk"

Karaman'da böyle bir uygulama olmasını beklemediğini belirten Mehmet Akif Aktaş, "Çok güzel bir çalışma olmuş, tebrik ediyorum düşünenleri. Genelde büyük şehirlerde böyle uygulamalar görüyorduk ama Karaman'da böyle bir şeyi beklemiyordum. Keşke burada birileri yapsın diyorduk. O birileri yapmış Allah razı olsun. Keşke bütün ışıklarda olsa da insanların dikkatini daha çok çekse" dedi.

Trafik lambasındaki yazıyı gazetecinin sorusu üzerine fark eden sürücü Samet Balar ise, "Yapılan uygulama doğru bir duruş ama bu duruş kırmızı ışığa yazarak değil, politik hamlelerle olması lazım. Işığa yazı yazarak bir şey elde edemeyiz ama o kırmızı ışığı gördüğümüzde bize orada yaşanan zulmü hatırlatıyor" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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