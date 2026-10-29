Karasu\'da yaşlı adamın 29 Ekim sabahı Türk bayrağı dikme anı kameraya yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adamın ilk iş olarak evinin kapısına Türk bayrağı astığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Mankan (77), bayram coşkusunu evinin önünde yaşatmak istedi. Sabahın ilk saatlerinde elindeki sopayla evinin bahçe kapısının önüne gelen Mankan, tüm zorluklara ve yaşına rağmen dakikalar süren çabasının ardından Türk bayrağını bahçe kapısının dibine dikmeyi başardı. Yaşlı adamın davranışı, çevredeki vatandaşları ve görenleri duygulandırdı.