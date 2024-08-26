Karatay Belediyesi, Filistin\'in El Halil kenti ile kardeş şehir oluyor

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, oldukça zor günler yaşayan Filistin halkıyla daha fazla dayanışma içinde olma ve ortak değerleri pekiştirme hedefiyle Filistin'in en büyük şehirlerinden birisi olan Batı Şeria'nın El Halil kenti ile kardeş şehir oluyor. İlgili karar, Karatay Belediyesi'nin Ağustos ayı ikinci oturumunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından okundu ve belediye meclisi üyeleri kararı oy birliğiyle onayladı. Başkan Hasan Kılca; "İki şehir ve ülke halkları arasındaki bağımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Karatay, soykırım ve katliamlarla zor günler geçiren Filistin'in yanında olduğunu bir kez daha gösterdi ve Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Filistin'in El Halil kenti ile kardeş şehir olmak için gerekli süreci başlattı. Konuyla ilgili olarak "Kardeş Şehir" protokolü hazırlandı ve ilgili protokol, Karatay Belediyesi Meclisi'nde okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

"Filistinli kardeşlerimizle olan bağımızı daha da güçlendiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin'in El Halil kentinin binlerce yıllık tarihiyle önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Filistin halklarının yüzyıllarca aynı çatı altında yaşadığını hatırlattı. Başkan Kılca, "Filistin, sadece bizim değil artık tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Katil terör devleti İsrail, kadın çocuk veya genç demeden uzun bir süredir katliamlarını sürdürüyor. Şu ana kadar maalesef 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce de yaralımız var. Elbette bu böyle gitmeyecek ve bir gün savaş bitecek. Devletimiz, hükümetimiz ve halkımız da bu süreçte katliamlarla sarsılan Filistin'in yanında olmayı sürdürüyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak Filistin'in El Halil şehri ile kardeş şehir protokolü hazırladık. Karatay'ımızın tarihi, kültürel ve sosyal yapısı ile yerel yönetimlerdeki tecrübesi inşallah gelecekte El Halil'in zengin mirasıyla buluşacak, ortaya güzel ve verimli ortak projeler çıkacak. Süreç tamamlandığında hem El Halil şehrine hem de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu karar, iki şehir arasında kalıcı bir dostluk ve anlayışı sağlamlaştıracak. Ayrıca Karatay Belediyesi'nin, Filistin halkıyla dayanışmasını ve kardeşlik bağlarının da pekiştirmesi adına attığımız önemli bir adım diye düşünüyoruz" dedi.

El Halil belediye başkanından Karatay'a teşekkür

Öte yandan, aynı zamanda UCLG-MEWA Başkanı da olan El Halil (Hebron) Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh de El Halil Belediyesi ile "Kardeş Şehir" olma sürecini başlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Konuyla ilgili olarak Başkan Hasan Kılca'ya bir teşekkür mektubu yazan Tayseer Abu Sneineh, şunları aktardı: "UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na nazik ev sahipliğiniz için derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Belediyenizin uzmanlığından faydalanma imkanı hususunda istekliyiz ve Hebron Belediyesi'nden mühendis, teknisyen ve idarecilerden oluşan bir heyete ev sahipliği yapma gönüllülüğünüze müteşekkiriz. Bu fırsat, kuşkusuz çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, vatandaşlarımızın dayanıklılığını arttırmak ve Filistin halkına sağlanan hizmetlerin kalitesini ilerletmek için belediyenizden en iyi uygulamaları ve deneyimleri edinme meselesi de görüşmeye değer. Hebron Belediyesi olarak, işbirliğimizi ve kardeşliğimizi sürdürüp güçlendirmeye kararlıyız. Desteğiniz ve belediyelerimiz arasında verimli bir ilişkiyi teşvik ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz." - KONYA