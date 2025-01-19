Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Geniş Video İzle

Bulanık'ta su yüzünden çıkan kavgada kan davası sona erdi, köy ileri gelenleri barış sağladı.

19.01.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardeşler arasındaki kan davası barışla sonuçlandı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde kardeşler arasındaki kan davası, köyün ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Bulanık'a bağlı Dokuzpınar köyünde 23 Kasım 2024'te su kuyusu yüzünden çıkan kavgada; amcaları E.Arslan'nın silahından çıkan mermilerle Y. Arslan hayatını kaybederken, M.Ş. Arslan ise yaralanmıştı. Bunun üzerine başlayan kan davasının bitirilmesi için Dokuzpınar Köyü Muhtarı Aydın Saatçi ile köyün ileri gelenleri devreye girerek, kardeşleri barışmaya ikna etti. Dokuzpınar köyündeki camide düzenlenen barış töreni, Bulanık Müftü Vekili Harun Özkesemen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Müftü Vekili Harun Özkesemen, "Kardeşler arasında oluşan tatsız bir olayı, bugün sulh emriyle, Rabbimizin 'İki kardeşiniz arasında bir bozgunluk, bir sıkıntı olduğu zaman Allah rızası için o kardeşlerin sulhunu yapınız' emriyle inşallah bugün küskünlüğü sonuçlandıracağız ve kardeşler arasında barışı tahsis etmiş bulunacağız. Yaklaşık 2 ay önce kardeşler arasındaki bir husumet kötü bir olaya dönüştü. Bize düşen ise bunu sulhla sonuçlandırmak. Tatsız bir olay yaşanmış. Bunu büyütmeye çalışanlar da olmuştur. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa, bela ve musibet yağar" dedi.

Emekli İmam Kemal Temel ise "Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Allah kardeşlerimize suhuletli, güzel bir muhabbet ortamı nasip etsin inşallah. Barışta emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Barış töreni, verilen yemek ve aile fertlerinin Kuran'ı Kerim'in altından geçtikten sonra yapılan dualarla son buldu.

Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Bulanık, Kavga, Yerel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.