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Bilecik'te şehit askerler için doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te şehit askerler için doğa yürüyüşü düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Yürüyüş sonrası şehitler için saygı duruşu yapıldı ve dua edildi. Programda Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, vatan müdafaasında kaybettiğimiz bütün şehitleri saygıyla anarak, gençlerin duyarsız olmadığını gösterdiklerini belirtti.

Bilecik\'te şehit askerler için doğa yürüyüşü düzenlendi
23.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:29
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' Sarıdayı Köyü'nden başlarken Dereköy Köyü'nde son bulurken, 6 kilometrelik yürüyüş sonrası şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı okundu dua edildi.

"Şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz"

Gerçekleşen programın bütün şehitler için yapılan bir anma programı olduğunu söyleyen Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Vatan müdafaasında bugüne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi fedai can eden bütün Şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Bu ülke kolay kurulmadı kolay bir şekilde devam etmiyor siz bunu görüyorsunuz. Sizler de demek ki buna saygılısın, bunu biliyorsunuz ki buraya geldiniz. Birçok kişi, gençlerimizin artık bu hususlarda duyarsız olduğunu söylüyor, ama burada bunun yanlış olduğunu görmüş olduk. Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı yok bu işin. Hepimiz vatanımızı milletimizi seviyoruz Allah'a şükür. Burada da bunu göstermiş olduk" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Gençlik, Bilecik, Terör, Yerel, Son Dakika

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