Kars Akyaka\'da sınır demir yolu hattı incelendi, ilçe ticaretine katkı bekleniyor

Akyaka'da Türkiye- Ermenistan sınır hattında yapımı devam eden demir yolu çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunuldu.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan ile birlikte Türkiye-Ermenistan sınırında yapımı devam eden demir yolu hattını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Sınır bölgesinde gerçekleştirilen inceleme sırasında Kaymakam Demirtaş, demir yolu hattındaki çalışmaların mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve projenin ilerleyişi hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı. Demirtaş, sahada devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ve demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu hattın faaliyete geçmesiyle Akyaka'nın ticaretine, ekonomisine ve ulaşımına önemli katkılar sağlanması bekleniyor.