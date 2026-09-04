Kars Aşevi\'nde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti başladı

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde vatandaşların hizmetine sunulan Kars Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Kentte sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla hizmete sunulan aşevi, hazırlanan yemekleri düzenli şekilde vatandaşların sofralarına ulaştıracak.

Kars Valiliği SYDV Başkanlığı ile Türk Kızılay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlanıyor. Böylece özellikle günlük yemek ihtiyacını karşılamakta güçlük yaşayan vatandaşların yalnız bırakılmaması ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

"Sıcak yemekler vatandaşların sofralarına ulaşıyor"

Kars Aşevi'nde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Çalışmayla birlikte yalnızca yemek desteği sağlanması değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aşevi hizmetinin, Kars'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek mekanizmalarının önemli bir parçası olması bekleniyor. Özellikle düzenli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tespit edilerek hizmetten yararlandırılmasıyla sosyal yardımların daha etkin ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kars Aşevi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte kentte yürütülen sosyal yardım çalışmalarına yeni bir hizmet alanı daha eklenmiş oldu. SYDV ile Türk Kızılay iş birliğinde sürdürülen çalışma, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmasına yönelik iş birliğinin de önemli bir örneğini oluşturuyor.

Kars'ta sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenirken, Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmetin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kars Aşevi, sıcak yemek dağıtımına başlayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırırken, kentte dayanışmanın ve paylaşmanın da önemli bir adresi oldu.