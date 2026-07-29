Kars İŞKUR\'dan Dijital Danışmanlık

Kars İŞKUR, YKS ve LGS tercih döneminde öğrenci ve velilere istihdam odaklı kariyer planlaması için dijital danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Kars Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri amacıyla önemli bir hizmeti kamuoyuna tanıttı. Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilen Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) sayesinde Karslı öğrenciler ve veliler, tercih edecekleri bölüm ve mesleklerin istihdam imkanlarını tek platform üzerinden ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.

İŞKUR Mobil uygulaması ve internet üzerinden ücretsiz erişilebilen DABİS, üniversite adaylarının yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre değil, mezuniyet sonrasında karşılaşacakları iş imkanlarını da değerlendirerek tercih yapmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Karslı gençler geleceğini verilerle planlayacak"

Kars İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, DABİS'in öğrencilerin eğitim hayatı ile iş dünyası arasında güçlü bir köprü kurduğu belirtildi. Sistem üzerinden öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri üniversite bölümleri ve mesleklerle ilgili güncel ve güvenilir verilere kolaylıkla ulaşabilecek. Böylece tercih süreci sadece sınav puanına değil, gelecekteki kariyer fırsatlarına göre de şekillendirilebilecek.

"Tek platformda kapsamlı kariyer analizi"

DABİS, öğrencilere ve velilere birçok önemli veriyi aynı platformda sunuyor.

Sistem üzerinden; Üniversite bölümleri ve mesleklere ilişkin güncel iş gücü piyasası verileri, İstihdam oranları, Mezunların iş bulma süreleri, Ücret dağılımları, Bölüm ve meslek karşılaştırmaları ve Kariyer planlamasına yönelik analizler kolaylıkla görüntülenebiliyor.

Bu sayede öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri alanların gelecekteki istihdam potansiyelini objektif veriler ışığında değerlendirme fırsatı buluyor.

"Amaç bilinçli tercih, güçlü kariyer"

Kars İŞKUR yetkilileri, tercih döneminde yapılan doğru yönlendirmelerin gençlerin meslek yaşamını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, öğrencilerin yalnızca bugünü değil mezuniyet sonrası çalışma hayatını da düşünerek karar vermelerinin önemine vurgu yaptı.

DABİS'in sunduğu güncel iş gücü piyasası verileri sayesinde gençlerin ilgi alanları ile istihdam imkanlarını birlikte değerlendirerek daha sağlam kariyer planları oluşturabilecekleri ifade edildi.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Murat Kocanumanoğlu, tercih dönemine ilişkin yaptığı açıklamada gençlerin eğitim ve istihdam yolculuğunda İŞKUR'un desteğinin süreceğini belirtti.

Kocanumanoğlu, "İŞKUR olarak gençlerimizin eğitim ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz danışmanlık faaliyetlerine devam edecek; öğrencilerimizin bilinçli tercihler yapmalarını destekleyerek istihdam odaklı kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Karslı öğrencilere davet"

İŞKUR İl Müdürü Kocanumanoğlu, doğru ve planlı bir tercih dönemi geçirmek isteyen tüm öğrencileri ve velileri, tercih sürecinde hizmet verecek İŞKUR stantlarına, dershanelere, rehberlik ve araştırma merkezlerinde kurulacak danışmanlık noktalarına ve Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne davet etti.

Kocanumanoğlu, uzman personelin öğrencilere hem DABİS sistemi hakkında bilgi vereceğini hem de kariyer planlaması konusunda rehberlik sunacağını belirterek tüm öğrencilere başarılı bir tercih dönemi ve eğitim hayatı temennisinde bulundu.

DABİS'e Nasıl Ulaşılır?

Karslı öğrenciler ve veliler, Danışman Bilgi Sistemi'ne İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden veya dabis.iskur.gov.tr adresinden erişerek üniversite tercihlerini güncel iş gücü piyasası verileri doğrultusunda planlayabiliyor.

Kars İŞKUR, tercih döneminde yürüttüğü bu dijital danışmanlık hizmetiyle gençlerin geleceğe daha bilinçli adımlar atmasına katkı sağlamayı ve istihdam odaklı kariyer planlamasını desteklemeyi sürdürüyor.