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Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar - Son Dakika
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Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar

Kars'ta aç kalan kurt, evin bahçesine girdi. Bahçedeki köpeğe saldıran kurt, köpeği sürükleyerek götürdü. O anları evin güvenlik kamerası kaydetti.

07.12.2023 - 20:41,  Güncelleme: 20:42
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Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KURT, BAHÇEDEKİ KÖPEĞİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Kars'ta kar yağmasıyla birlikte kurtlarda şehir merkezine inmeye başladı. Aç kalan kurt, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyüne indi. Gece olduğu için köy içerisinde bir evin bahçesine giren aç kurt, evin bahçesinde bulunan köpeği, evden uzak bir noktaya çekti. Daha sonra köpeğe saldıran kurt, köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar anbean kaydedildi.

Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ÖZGÜR Kaya: bugünkü keçiörendeki basıboş köpeklerin cocugumuzu parçaladığı ve öldüğü haberini niye kaldırdınız korkuyormusunuz yoksa yalakalıkla bu devranın sistemine mi ayak uydurdurdunuz? Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: Kars'ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar - Son Dakika
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