Kars'ta Atatürk vefatının 88'inci yılında tören ve etkinliklerle anıldı - Son Dakika
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Kars'ta Atatürk vefatının 88'inci yılında tören ve etkinliklerle anıldı

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Kars\'ta Atatürk vefatının 88\'inci yılında tören ve etkinliklerle anıldı
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Kars\'ta Atatürk vefatının 88\'inci yılında tören ve etkinliklerle anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Kars'ta Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreniyle anıldı. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi; program konferans salonunda etkinliklerle sürdü.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Kars'ta tören ve etkinliklerle anıldı.

Anma programı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve 10. Yıl Nutku'nun bir bölümü dinletildi.

Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Mert Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesindeki liderliğine, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gelecek nesillere bıraktığı mirasa değindi.

Programda Atatürk'ün biyografisi sinevizyon eşliğinde okunurken öğrenciler tarafından şiirler ve sunumlar gerçekleştirildi. Anma etkinliği, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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