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Kars'ta bir otobüste 5 silah ele geçirildi

KARS - Kars'ta bir otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanması yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan D.V.K.'a ait eşyalarda yapılan aramada; 5 tabanca ve bu tabancalara ait 5 tabanca şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.