Kars'ta Dondurucu Soğukta Yüzme Deneyimi

15.02.2026 10:44
Kars'ta bir kadın, Çıldır Gölü'nde 23 derecede buz kırarak suya girdi. Duygusal anlar kamerada.

Tamamen buzla kaplanan Kars Çıldır Gölü, sıra dışı bir ana sahne oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceyi gördüğü bölgede, bir kadın ziyaretçi buzları kırdırarak dondurucu suya girdi.

Görenlerin hem hayranlık duyduğu hem de ürperdiği bu anlar, atlı kızak işletmecisi Dural Daşdemir tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki yaklaşık 40 santimetrelik buz tabakası, Dural Daşdemir tarafından balta ve küreklerle açıldı. "Eskimo" usulü balıkçılık yapılan bölgede açılan bu küçük pencere, bu kez balık tutmak için değil, adrenalin dolu bir yüzme deneyimi için kullanıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Hayriye Çetin, çevredeki meraklı bakışlar ve dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırış etmeden kendini gölün karanlık ve soğuk sularına bıraktı. Kadının suyun içinde sergilediği soğukkanlı tavırlar ise anbean kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, suya girmeye hazırlanan Hayriye Çetin'in koluna ip bağlanması, daha sonra Dural Daşdemir'in yardımıyla suya girmesi ve Çetin'in sudan çıkarılması yer alıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

