Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) – Kars'ta AK Parti ve YENİ Parti ile İHD, DEM Parti Kadın Meclisi, Sosyal İş Kadın Meclisi ve TÖK Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve basın açıklamaları düzenledi.

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, il binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik her türden şiddete karışı ortak iradelerinin olduğunu söyledi.

Açıklamasında kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığına dikkat çeken Zara, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradelerini bir kez daha ortaya koyduklarını dile getirdi.

Sara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak irademizi bir kez daha ortaya koymak için bir aradayız. Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Ancak şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara indirgemek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir."

BAZI KADIN MECLİSLERİ DE "HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALAMAZSIN" ÇAĞRISI YAPTI

Kars'ta KESK Kadın Meclisi, İHD, DEM Parti Kadın Meclisi, Sosyal İş Kadın Meclisi ve TÖK Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenledikleri ortak basın açıklamasında, kadınların haklarının ellerinden alınmaması çağrısında bulundu.

Kars Eğitim Sen İl Başkanlığında düzenlenen basına açıklamasında KESK Yapı Yol Sen MYK üyesi Pınar Aydın, 25 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığını belirterek, "Kadınlara yönelik her türlü şiddeti görünür kılma, teşhir etme, devletlere sorumluluklarını hatırlatma ve eşitlik temelinde bir yaşam talebini büyütme günüdür. Kadınlar olarak bu mirasın taşıyıcılarından olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin devredilemez yükümlülüğü olduğunu vurguluyoruz." dedi.

YENİ Parti Kars Kadın Kolları Başkanlığı da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iptal edilen İstanbul Sözleşmesi hatırlattı.

BERNA KARACA: BİR 25 KASIM'I DAHA ACIYLA VE ÖFKEYLE KARŞILIYORUZ

Yeni Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen etkinlikte, Kars Barosu avukatlarından Hazel Evren Doğanay Kaçar, salonu dolduran kadınlara, iptal edilen İstanbul Sözleşmesini anlattı.

Yaklaşık 70 kadının katıldığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Yeni Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Berna Karaca, ne yazık ki bir 25 Kasım'ı daha acıyla ve öfkeyle karşıladıklarını söyledi.

Açıklamasında bu ülkede kadınların her sabah "Acaba bugün başıma bir şey gelir mi?" korkusuyla uyandığını dile getiren Karaca şöyle dedi:

"Evinde huzuru kalmamış, sokağa çıkmaya çekinir olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Koruma kararı cebinde olduğu halde sokak ortasında öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. Yıllarca adliye kapılarında nöbet tutan, derdini anlatamayan kadınlardan bahsediyoruz. Veriler ortada. 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada, sadece 2026'nın ilk 10 ayında 518 kadın hayattan koparıldı. Üstelik bunların 273'ü "şüpheli ölüm" denilerek geçiştiriliyor. Resmi kurumlar ise 194 cinayet diyerek gerçeğin üzerini örtüyor. Biz kadınlar, bizim komşumuz, kardeşimiz, kızımız. Bu iktidar döneminde koskoca bir ilçe nüfusu kadar kadın toprağa verildi. Koruma kararları son yıllarda tam 70 bin kez ihlal edildi. Türkiye genelinde elektronik kelepçe kapasitesi sadece 2 bin. Kadının ölmesini bekleyip ardından "başımız sağ olsun" demekle bu iş çözülmez."