Kars'ta Kuran Kursu öğrencilerinden 'Özgür Filistin' etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Kuran Kursu öğrencilerinden 'Özgür Filistin' etkinliği

Kars\'ta Kuran Kursu öğrencilerinden \'Özgür Filistin\' etkinliği

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde bulunan Kuran Kursu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden insanlara destek amacıyla 'Özgür Filistin' temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, camide uçurtma yaparak Filistin'da yaşanan katliama dikkat çekti.

27.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde Kuran Kursu öğrencileri, "Özgür Filistin" etkinliği düzenledi.

Okçuoğlu köyü çocukları, Cami İmam Hatibi Muhammed Meral öncülüğünde İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden insanlara destek için "Özgür Filistin" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında camide uçurtma yapan çocuklar, yaptıkları uçurtmaları daha sonra gökyüzüne uçurarak, Filistin'da yaşanan katliama dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İHA

Filistin, Arpaçay, İsrail, Gazze, Cami, Kars, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kuran Kursu öğrencilerinden 'Özgür Filistin' etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Kuran Kursu öğrencilerinden 'Özgür Filistin' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement